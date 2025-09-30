Canarias anula 91 cirugías en un año por falta de sangre: «Siempre escasea del grupo O-» En la primera mitad de 2025 se cancelaron 43 operaciones por el déficit de reservas, según informó el SCS al diputado de NC Yone Caraballo

Donantes en la unidad móvil del banco de sangre en su visita a la localidad tinerfeña de Tejina.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

La situación del banco de sangre de Canarias es crítica. En el último año se han suspendido y reprogramado al menos 91 cirugías en los hospitales del archipiélago por falta de sangre, según la información facilitada por el Servicio Canario de la Salud (SCS) al diputado regional de Nueva Canarias (NC), Yone Caraballo. El parlamentario reclamó estos datos por escrito a la Secretaría General Técnica del SCS para constatar un déficit que ya venían denunciando los propios trabajadores de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia.

En su respuesta al parlamentario canarista, la Dirección General de Programas Asistenciales precisa que entre enero y junio de este año se han aplazado 43 procedimientos quirúrgicos. Además, en el segundo semestre de 2024 se tuvieron que anular y reprogramar 48 intervenciones no urgentes por la falta de sangre.

Por otro lado, el número de donaciones se ha reducido de forma preocupante en los últimos meses. Así, según Caraballo, entre enero y agosto de este año las donaciones han descendido un 4,3%, con un total de 39.442 bolsas captadas, 1.747 menos que en el mismo periodo de 2024. Este dato consolida la tendencia a la baja que se apreció el año pasado, cuando se captaron 2.349 donaciones menos que en 2023.

«Sobre todo falta sangre del grupo sanguíneo universal, el O negativo (O-). Esto tiene graves repercusiones. Si un fin de semana Urgencias atiende un politraumatismo con una fuerte hemorragia, luego queda poca sangre para las cirugías del lunes y por eso se reprograman los quirófanos», indica Caraballo. «Después de meses esperando por una intervención, llaman a los pacientes para cancelar la operación dos días antes porque no hay garantías de realizarla con seguridad por la falta de sangre», señala el diputado.

Un semáforo desaparecido

La transparencia no parece ser el fuerte de la nueva Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia. Desde hace unos meses, el semáforo que informaba sobre los niveles de cada grupo sanguíneo ha desaparecido de las redes sociales. «Lo quitaron cuando las cifras empezaron a ser malas», afirma el diputado de NC, Yone Caraballo.

En todo caso, al parlamentario le consta que los niveles de las reservas de los distintos grupos se mantienen en su mayoría entre el color naranja, con reservas bajas, y el rojo, con niveles mínimos, muy frecuentes en los grupos B- y O-.

Según Caraballo, el pasado 2 de septiembre apenas había 34 bolsas de sangre O negativo, grupo considerado donante universal y vital en casos de urgencia.

Sanidad insiste en que la actividad quirúrgic está garantizada Pese a que las reservas del banco de sangre no están atravesando su mejor momento, desde la Consejería canaria de Sanidad se asegura que «el sistema continúa garantizando la cobertura de las necesidades hospitalarias» de sangre. En este sentido, desde el departamento se puntualiza que, pese a que en la primera mitad de este año se han tenido que reprogramar 43 intervenciones, durante este periodo se han realizado cerca de 77.000 operaciones en los hospitales canarios. Además, puntualizan que las 89 intervenciones quirúrgicas canceladas por el déficit de sangre durante el año 2024 representan un 0,06% del total de las 145.545 operaciones quirúrgicas realizadas durante el año pasado en Canarias. En cuanto a las 43 intervenciones suspendidas entre enero y junio de este año, desde Sanidad se asegura que «esta cifra se sitúa en valores medios de los semestres anteriores»; con 48 y 41 cirugías reprogramadas por falta de reservas, antes de que se produjera la integración del antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en la nueva dirección general. «Se mantiene el stock necesario para garantizar la cobertura y desde la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia se desarrollan de manera constante campañas de concienciación y colectas para aumentar las donaciones», afirman desde Sanidad.