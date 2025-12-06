Las aulas canarias tendrán 20 enfermeras escolares más Sanidad anuncia que en 2026 se unirán a las 23 profesionales que ya integran el programa piloto. En todos los centros de educación especial «hay personal sanitario de apoyo»

Sanidad incorporará en 2026 a las aulas canarias veinte enfermeras escolares, cinco a centros de Gran Canaria, seis en Tenerife, dos en Lanzarote, cuatro en Fuerteventura y uno en La Palma, La Gomera y en El Hierro, respectivamente. Se unirán a las 23 profesionales que están integradas en el programa piloto que comandan las consejerías regionales de Sanidad y Educación.

La incorporación de las veinte enfermeras escolares fue anunciada este viernes por la consejera regional de Sanidad, Esther Monzón, en una comparecencia en la comisión del área del Parlamento de Canarias, donde dijo que la medida supondrá una inversión presupuestaria de 1,2 millones de euros, según informa en un comunicado la administración sanitaria canaria.

Según la consejera, el programa persigue «la presencia regular de una enfermera escolar en los centros, que no solo atiende situaciones de salud inmediatas, sino que también trabaja en actividades de prevención y promoción de la salud dentro de la comunidad escolar», según declaraciones recogidas en la nota.

La responsable autonómica afirmó en la comparecencia parlamentaria que las evaluaciones realizadas durante la ejecución del programa «reflejan que más del 90% de las incidencias sanitarias se resuelven directamente en los centros, sin necesidad de derivación».

«Esto no solo contribuye a reducir el absentismo escolar, sino que también optimiza los recursos sanitarios, lo que permite que tanto los estudiantes como el sistema de salud se beneficien de esta atención directa y eficiente», añadió.

En cuanto a los centros de educación especial, la consejera afirmó durante su intervención que «todas estas instalaciones ya cuentan con personal sanitario de apoyo y estamos por encima de la media estatal». En el caso del resto de aulas, Monzón dijo que desde la puesta en marcha de este programa como proyecto piloto se sigue avanzando de forma progresiva en su implantación en todos los centros. «Aunque aún no se ha alcanzado la cobertura total, podemos afirmar que Canarias es una de las comunidades autónomas donde más se ha avanzado en la implantación de la enfermería escolar», aseguró la consejera de Sanidad.

Por «la presión sindical»

El sindicato de enfermería Satse Canarias celebró el anuncio de la consejería de incorporar 20 profesionales más a las aulas y, en un comunicado, atribuyó la medida a «la iniciativa y presión sindical ejercida para reforzar esta figura en los centros educativos del archipiélago».

Según la organización sindical, «ha venido reclamando de forma continuada a los grupos parlamentarios la necesidad de consolidar la figura de la enfermera escolar y avanzar hacia un consenso político que garantice la continuidad y el crecimiento del programa con la ampliación del número de profesionales en los centros educativos».

Fortalecer la enfermería escolar, añade, «no es un gasto, sino una inversión que mejora la salud de la infancia y reduce futuros costes sanitarios». Satse pide que este incremento se realice de forma continuada en el tiempo para llevar el número de enfermeras escolares en Canarias al estándar europeo de una enfermera escolar por cada 750 escolares.

El programa piloto de Enfermería Escolar del Gobierno canario «dispone solo de 22 enfermeras escolares para 1.300 centros educativos y más de 250.000 alumnos, una ratio muy alejada del estándar europeo. Esta situación provoca una implantación desigual y limita el acceso de muchas familias a un servicio imprescindible», concluye el sindicato de enfermería.