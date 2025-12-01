La enfermería canaria reclama un servicio de salud escolar en todos los centros La presidenta del Consejo Canario de Colegios de Enfermería reclama a Sanidad y Educación que implante la figura de la enfermera en colegios e institutos siguiendo un modelo de promoción de habitos saludables

El Colegio de Enfermería de Las Palmas reclamó este lunes en el Parlamento de Canarias la creación de un servicio de salud escolar con profesionales de enfermería para todos los centros educativos del archipiélago, desde Infantil hasta Bachillerato.

La presidenta de la entidad y del Consejo Canario de Colegios de Enfermería, Rita Mendoza, defendió que esta figura proporcionaría mayor seguridad a la comunidad educativa y contribuiría a fomentar entornos saludables y hábitos de vida sanos entre niños y adolescentes.

Mendoza subrayó que no se trata de ubicar una enfermera en cada uno de los 770 centros públicos del archipiélago, sino de organizar un servicio estructurado que atienda a todos los colegios e institutos mediante recursos compartidos. El coste, afirmó, sería «perfectamente asumible» para las consejerías de Educación y Sanidad, que concentran más de 7.100 millones de euros, cerca del 60% del presupuesto autonómico de 2025.

Invertir en el futuro

La presidenta recordó que los programas de salud escolar son considerados por los organismos internacionales una de las estrategias más eficaces y coste-efectivas de salud pública. En Europa, la figura de la enfermera escolar está consolidada: Reino Unido cuenta con una por cada 1.155 alumnos; Finlandia, una por cada 600; y Suecia, una por cada 451, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo recomienda que estos servicios estén liderados por enfermeras debido a su impacto en el bienestar del alumnado y en la salud comunitaria. En España, sin embargo, su implantación es aún limitada y solo existen experiencias puntuales en algunas comunidades.

Proyectos en funcionamiento

En Canarias funcionan actualmente dos proyectos piloto. El primero, impulsado desde 2021 por el Colegio de Enfermería de Las Palmas junto a los cabildos de Lanzarote y Gran Canaria, se centra en la promoción de la salud en seis municipios. El segundo, promovido por el Servicio Canario de la Salud, ofrece atención sanitaria directa a alumnado con necesidades especiales, incluyendo administración de tratamientos y cuidados específicos.

Mendoza defendió la coexistencia de ambos modelos -el asistencial y el preventivo-, aunque pidió priorizar la educación para la salud. A su juicio, la labor principal de la enfermera escolar debe ser enseñar a los estudiantes a gestionar su bienestar físico y mental y adoptar estilos de vida saludables, algo que repercutiría en una sociedad «más sana y responsable» a medio y largo plazo.

Servicio demandado

Tras tres cursos del proyecto piloto impulsado por el Colegio, la entidad ha evaluado un alto nivel de satisfacción entre alumnado, profesorado y familias. El éxito ha generado un «efecto llamada»: cada vez más centros solicitan formalmente sumarse a la iniciativa. Por ello, la organización considera que el modelo debe dejar de ser experimental y convertirse en una política pública estable para todos los centros del archipiélago.

Según expuso Mendoza, un servicio de salud escolar permitiría trabajar contenidos clave desde la infancia -alimentación, higiene, bienestar emocional, prevención de adicciones, actividad física o actuación ante accidentes- y contribuiría a revertir problemas de salud en los que Canarias encabeza los índices estatales, como la obesidad infantil o la prevalencia de trastornos mentales.

El plan también tendría impacto en las familias, que podrían verse influidas por el papel prescriptor de los escolares, así como en el profesorado y personal no docente, que recibirían formación básica en salud, prevención y primeros auxilios. La presencia de personal de enfermería incrementaría, además, la seguridad ante cualquier contingencia sanitaria en los centros.

Mendoza cerró su intervención insistiendo en que Canarias debe dar un salto cualitativo en salud escolar. Aseguró que la inversión necesaria es «pequeña» en comparación con los beneficios sanitarios, sociales y económicos que supondría contar con generaciones más sanas y con menores necesidades futuras de atención sanitaria.