784 médicos de la sanidad pública estrenan la oposición de estabilización A lo largo de esta semana se examinarán 8.200 aspirantes de 61 categorías profesionales sanitarias y no sanitarias

Las bibliotecas de los hospitales se convirtieron ayer en aulas para las oposiciones de estabilización.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha comenzado este lunes, 29 de septiembre, los exámenes correspondientes al proceso de estabilización de personal sanitario por concurso-oposición. La primera jornada, desarrollada en todas las islas, ha transcurrido con normalidad y ha reunido a 784 aspirantes de siete categorías médicas de la sanidad pública canaria.

Los exámenes, con una duración máxima de dos horas, se han realizado en turnos de mañana y tarde con el objetivo de reducir el impacto en la actividad asistencial de los centros sanitarios. Entre las especialidades convocadas en esta primera jornada se encuentran Anatomía Patológica, Medicina Intensiva, Hematología y Hemoterapia, Endocrinología y Nutrición, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Aparato Digestivo, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía Pediátrica.

En los exámenes del proceso de estabilización del SCS que se desarrollarán hasta el próximo domingo participarán 8.284 aspirantes en toda Canarias. El calendario continuará en los próximos días con nuevas pruebas, tanto para facultativos como para personal de gestión y servicios.

En este último grupo, los exámenes están previstos para los días 4 y 5 de octubre e incluyen categorías como Técnicos de la Función Administrativa o Técnicos Titulados Superiores en Administración y Dirección de Empresas y en Jurídico.

Paralelamente, el SCS mantiene la publicación de propuestas de nombramiento de personal estatutario fijo del Subgrupo A1 Sanitario derivadas del concurso de méritos. Este lunes se ha hecho pública, por ejemplo, la propuesta correspondiente a la categoría de FEA de Cirugía Oral y Maxilofacial.

En el plano jurídico, el SCS informó de que un auto judicial ha rechazado la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), que pedía la suspensión de las convocatorias por entender que incumplían las bases de la oferta pública de empleo, al iniciar la fase de oposición sin culminar la de méritos. De este modo, el calendario de exámenes continúa según lo previsto.

Respecto al resto de profesionales, la Consejería de Sanidad anunció que, tras la realización de esta primera fase de exámenes, «se continuará con los siguientes grupos de categorías profesionales en los próximos meses conforme se vaya cumpliendo el calendario previsto, toda vez que los temarios con preguntas y respuestas están publicados en la web del Servicio Canario de la Salud desde hace más de un año con la previsión de que hubiera tiempo suficiente para preparar los exámenes».