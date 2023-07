203 muertes por las altas temperaturas en un año en Canarias: «No hay conciencia de que el calor mata»

Los primeros tres días de una ola de calor coinciden con el período de mayor mortalidad

El «mecanismo de termoregulación del cuerpo humano, que está orquestado en el cerebro, es muy fino», explica el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera. «La temperatura interior del cuerpo oscila entre 36,5 y 37,7º, da igual que estemos en un lugar a 40º o a menos 3º. Ese mecanismo en los niños no está maduro –de ahí su vulnerabilidad a las altas temperaturas–. Pero en condiciones normales puede estar como dormido». Por eso, advierte, «la mortalidad cuando hay temperaturas muy altas y son mantenidas en el tiempo suelen darse en los primeros tres días, luego ya baja. Es decir, hay más mortalidad en tres olas de calor de tres días que en una de 12 días». Pero el cambio climático no solo nos afecta por la mayor frecuencia de las olas de calor y los veranos más calurosos. También podría estar detrás de la mayor frecuencia de las infecciones respiratorias en época estival. En el Colegio de Médicos de Las Palmas «estamos muy sensibilizados con el cambio climático. Hemos impulsado la Alianza Médica contra el cambio climático, yo soy el coordinador nacional», explica el presidente del colegio profesional de medicina de Las Palmas, Pedro Cabrera. «Las infecciones respiratorias están haciéndose más frecuentes en los veranos y se están agudizando más las enfermedades crónicas. Las infecciones de otro tipo también están aumentando. Hay muchas enfermedades. Por ejemplo, están empezando a aparecer mosquitos que no existían en Europa. Hace dos años en Andalucía hubo diez muertes por el virus de la fiebre del Nilo, eso no existía en España. y ahora en Baleares hay varios casos de dengue, una enfermedad tropical trasmitida por mosquitos y además en turistas», lamenta.