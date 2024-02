Las reservas de sangre se estabilizan y los hospitales recuperan la normalidad

Las reservas de sangre en Canarias han dejado de estar en niveles críticos tras la generosidad mostrada por la población canaria en los últimos días. Estas últimas donaciones han permitido reanudar la actividad quirúrgica programada en los hospitales canarios que, durante la pasada semana, tuvieron que suspender algunas operaciones debido a la escasez de sangre y para garantizar unas reservas mínimas con las que afrontar las urgencias.

La situación se normalizó el pasado viernes, en el caso de los bancos de sangre de los hospitales tinerfeños, y durante este lunes, en los de la provincia de Las Palmas, según informaron desde el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH).

No obstante, pese a que la situación no sea tan crítica como días atrás, el ICHH reclamó este lunes a la población que acudiera a donar ya que no todos los grupos sanguíneos tienen sus reservas bien cubiertas.

En concreto, el banco de sangre de Canarias emitió una alerta haciendo un llamamiento a donar sangre de los grupos O+, O-, A+, A- y B+ en los próximos días.

En mejor situación se encuentran las reservas de sangre AB+, AB- y B+.

En Canarias se necesitan 300 bolsas de sangre diarias para poder atender las peticiones hospitalarias. Además, las donaciones de sangre y hemoderivados deben mantenerse estables todo el año, ya que caducan en poco tiempo. En el caso de las plaquetas, su validez es de una semana.

Cualquier persona de entre 18 y 65 años que pese más de cincuenta kilos, goce de buena salud general y no esté embarazada puede donar sangre. Sin embargo, Canarias es la comunidad que menos dona y solo un 4,5% de quienes están en condiciones de ceder su sangre lo hace.

Para colmo, cada vez se dona menos sangre. Así, durante el año pasado el ICHH recibió del orden de 63.000 bolsas de sangre, alrededor de un 4% menos que las obtenidas durante el 2022.