La falta de sangre obliga a aplazar operaciones en los hospitales canarios

Esta semana los cuatro grandes hospitales canarios han tenido que aplazar algunas operaciones quirúrgicas por la falta de sangre.

El descenso del número de donaciones durante los carnavales y el incremento de la demanda para cubrir las cirugías programadas y las transfusiones que requieren los pacientes oncológicos han obligado a los centros hospitalarios a reducir su actividad quirúrgica para garantizar las reservas con las que poder afrontar las urgencias, explica la directora técnica del Centro Canario de Transfusión, Beatriz Soria.

«Como lo sabemos por años anteriores, en estas fechas activamos un plan especial para intentar aumentar el número de colectas con unidades móviles en las calles y abriendo los puntos fijos de extracción más tiempo, pero lo cierto, aunque se han logrado más donaciones que otros años, es que ha aumentado la demanda de sangre», explica la médico que calcula que esta semana se han aplazado cerca de una quincena de intervenciones en el archipiélago.

En el hospital de Gran Canaria Doctor Negrín se han tenido que reprogramar en los últimos días cinco operaciones y solo el jueves en el hospital Insular se aplazaron dos intervenciones, según informaron fuentes hospitalarias.

Uno de los pacientes afectados, José María Peña, ha hecho un llamamiento en las redes sociales. «Debido a la escasez de sangre del hospital Insular han tenido que retrasarme una cirugía necesaria. Desafortunadamente hay muchas otras personas que se encuentran en la misma situación. Por lo tanto, te animo a que, si quieres y puedes, acudas a donar sangre al hospital Insular o a cualquiera de los puntos del Instituto Canario de Hemodonación a dar un poquito de tu sangre», afirma en un vídeo.

Y es que al día se necesitan unas 300 bolsas de sangre para cubrir las necesidades de los hospitales canarios. «Durante el carnaval se han conseguido unas 170 bolsas diarias, hubo un día que se sacaron 150 en total», lamenta Soria que insta a la población a concienciarse de la importancia de donar. «Si la población no dona, no podríamos mantener la sanidad canaria. No podríamos hacer trasplantes de pulmón, de corazón, de médula... Nada», dice.

La doctora recalca que la ciudadanía canaria es la que menos dona de España. «Solo un 4,5% de la población de entre 18 y 65 años dona», lamenta.

«La gente tiene saber que con 20 minutos de su tiempo pueden ayudar y dar esperanza a otra persona que está pasando por los peores momentos de su vida; problemas oncohematológicos, linfomas, trasplantes... Necesitamos toda la solidaridad», dice Soria que recuerda que el archipiélago está obligado a tener un banco de sangre autosuficiente y que cualquiera puede tener un problema de salud.

Donar este fin de semana

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha informado de que este fin de semana se podrá donar sangre sin cita previa en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria el horario es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos.

También se puede donar en el Hospital Universitario General de La Palma, en la calle Buenavista de Arriba s/n, en Breña Alta, que cuenta con un punto fijo de extracción al que se puede acudir con cita previa de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 horas y el viernes de 10:00 a 15:30 horas, permaneciendo el sábado cerrado. El domingo abre de 14:00 a 20:00 horas, y para festivos y vísperas consultar horarios. Para solicitar cita previa telefónica 922 185 312/922 185 320.

Donar en Gran Canaria

Hasta el día 26, se podrá donar sangre en Gáldar, concretamente, en la calle Drago, 11, esquina con la calle San Miguel, en el local junto a Copistería Drago. El horario será de 9:15 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas.

La próxima semana comenzará la campaña de Agüimes, que estará activa del 26 de febrero al 8 de marzo en diferentes puntos de este municipio. La semana que vienen una unidad móvil se instalará en la Plaza Primero de Mayo, en el Cruce de Arinaga, de 9:15 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas. En segundo lugar, se visitará la avenida Polizón, junto a la playa de Arinaga, los días 29 de febrero y el 1 de marzo. El horario el día 29 será de 16:15 a 20:30 horas y el día 1 de 9:15 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

En Las Palmas de Gran Canaria, se podrá donar el lunes, martes y miércoles en la calle Tenerife, esquina con calle Albareda. El horario será de 9:15 a 13:45 y de 15:45 a 20:45 horas.

Dentro de la campaña de centros de estudios, el martes, 27 de febrero, un equipo se trasladará al IES Pérez Galdós, en el paseo de Tomás Morales, 37. El horario será de 9:15 a 14:30 y de 15:30 a 19:45 horas.

En este mismo municipio, el miércoles, una unidad móvil visitará el CPES Nuestra Señora del Pilar, en la calle Castillejos, 6. El horario será de 9:15 a 14:15 y de 14:45 a 20:00 horas.

Por último, los días 29 de febrero y 1 de marzo, se trasladarán los equipos de extracción a la Escuela de Artes y Oficios, en la avenida de Canarias, 44, de 9:15 a 14:30 y de 14:45 a 20:00 horas y al IES Tamogante, en la calle Tamogante, 13, de 9:15 a 14:15 y de 14:45 a 13:30 horas.

En cuanto al Centro Comercial Alcampo de Telde, abrirá el jueves y viernes de 16:00 a 20:30 horas.

Asimismo, estará disponible, el día 26, una extracción en el Centro de Salud de El Doctoral, en la calle Secundino Santana, 5, de 9:30 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, el ICHH pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, número 4, en Las Palmas de Gran Canaria, de 8:15 a 14:15 y de 15:15 a 21:30 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes). El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, en calle Guatiza, s/n, permanecerá abierto al público de lunes a miércoles de 16:15 a 20:15 horas y el jueves y viernes de 9:15 a 13:15 horas (excepto festivos).

También se puede acudir a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria (sin cita previa) como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:30; el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 y de 14:00 a 19:30 y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes en ambos casos).

Por último, en el Hospiten Roca San Agustín, se puede donar com cita previa telefónica, llamando al 928 301 012 (opción 8), de lunes a miércoles, de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).

Donar en Tenerife

En la zona norte de Tenerife, está disponible el punto de donación del Multicentro Comercial El Trompo de La Orotava (sector 10, Las Arenas, salida 36 de la TF-5, junto al China Town). Abrirá el lunes, miércoles y jueves de 16:15 a 20:30 horas y el martes y viernes de 9:15 a 13:30 horas.

La semana que viene habrá campaña para el personal de la Base Militar de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife. Será de 9:30 a 13:30 horas.

En el municipio de Granadilla de Abona, se visitará el IES El Médano, en la avenida Mar Adriático, s/n, de 14:45 a 18:30 horas.

Por otro lado, se retomará la campaña de donación en el Centro Hospiten Rambla, en la Rambla de Santa Cruz, n. º115, de 9:15 a 13:30 horas.

También la próxima semana tendrá lugar una campaña en San Juan de la Rambla, en la trasera de la Iglesia, en la avenida de la Libertad, frente al Mirador. El horario será de 16:45 a 20:15 horas y, además, ese día el equipo educativo del ICHH se trasladará hasta el IES San Juan de la Rambla, en la calle Adán Martín, s/n, de 10:00 a 13:15 horas.

Otra campaña de la semana próxima será la del Puerto de la Cruz, donde el 29 de febrero y el 1 de marzo, una unidad móvil se instalará en la Plaza del Charco de 9:15 a 12:309 y de 16:15 a 19:30 horas.

El 26 de febrero el ICHH vuelve al municipio de Adeje para visitar el Hotel Fañabé Costa Sur para llevar a cabo una campaña destinada al personal de este establecimiento ubicado en la avenida de Bruselas, 13. El horario será de 10:00 a 13:15 y de 15:30 a 18:45 horas. Sin salir de Adeje, se activará otra campaña para el personal del Hotel H10 Costa Adeje Palace, en la playa La Enramada, de 9:30 a 13:15 y de 15:30 a 18:45 horas.

El jueves, día 29, una unidad móvil se instalará en Las Chafiras, en el municipio de San Miguel. Lo hará junto a Mercadona de 10:00 a 12:15 y de 16:30 a 19:15 horas.

Por último, el viernes se visitará el Acuartelamiento de Ingenieros-La Cuesta, ubicado en la avenida de Ingenieros, s/n, para acercar la donación de sangre a su personal. Será de 8:45 a 14:00 horas.

Para finalizar, el viernes una unidad estará activa de 16:15 a 20:00 horas en el casco urbano de La Laguna, concretamente, en la Plaza de la Catedral, calle Obispo Rey Redondo.

Además, se puede acudir a la sede del ICHH, en el Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que se encuentra en la calle Méndez Núñez, 14, esquina con calle Pí y Margall. El horario es de lunes a viernes de 8:15 a 21:30 horas, excepto festivos. La atención al donante se realiza a través de los teléfonos 900 234 061 y 922 476 479.

Además, se puede donar sangre en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, en la calle Arguayoda, nº 2, de lunes a jueves de 9:15 a 19:30 horas y el viernes de 8:15 a 14:00 horas y de 15:15 a 19:30 horas. Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518, excepto festivos.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria, en el Hospital Universitario de Canarias, en la carretera general C-822.La Cuesta-Taco, planta 0, junto a los ascensores, se puede donar (sin cita previa) de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. Teléfono: 922 678 670.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la Carretera del Rosario S/N Planta 5 - Bloque Central, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. Sin cita previa. Teléfono: 922 602 060.

Además, también se puede donar en el Hospiten Bellevue, en la calle Alemania 6, del Puerto de la Cruz, con cita previa 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, nº53. Es necesario contar con cita previa telefónica 922 645 511-extensión463, se puede donar de lunes a viernes, de 11:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

La próxima semana, el equipo del ICHH trabajará durante toda la semana en el CIFP Majada Marcial. El lunes y el martes el horario será de 16:15 a 20:30 horas y de miércoles a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

También se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, ubicado en la carretera del aeropuerto, kilómetro 1, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en la Isla. Este punto también estará operativo de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas. Para donar es conveniente solicitar cita previa en el número 928 546 684 (excepto festivos).

Donar en Lanzarote

Permanece operativo el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en la carretera de Tinajo, 2. El horario será de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. Con o sin cita previa telefónica 928 595 572 (opción 3). De lunes a viernes de 9:00 a 13:00h. Excepto festivos.

En La Gomera

El Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe, en la calle El Larguero s/n, cuenta con un punto de extracción en el que se puede donar sangre de lunes a miércoles, de 11:00 a 13:00 horas, y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos). Es necesario pedir cita previa llamando al 922 140 200 o al 922 140 213.

En El Hierro

El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en la calle Barriales 1, cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar, sin cita telefónica 690886059 (horario para solicitar cita de lunes a viernes de 9 a 14h). Donaciones los lunes de 10:00h a 12:30h. Excepto festivos

Donar en La Palma

El Hospital Universitario General de La Palma, en la calle Buenavista de Arriba s/n, en Breña Alta, cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar con o sin cita previa de lunes a jueves, viernes de 10:00 a 15:30 horas y festivos en horario de 10:00 a 20:00 horas. Para solicitar cita previa telefónica 922 185 312/922 185 320.