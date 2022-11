102 pacientes esperan en Urgencias del Insular por una cama en planta sanidad Las camillas llegan hasta las puertas de los ascensores panorámicos. «Harían falta tres plantas hospitalarias, que no tenemos libre, para su ingreso», denuncia el equipo del servicio, que confiesa que «teme las consecuencias de los picos de la gripe y covid de este invierno»

Urgencias del Hospital Insular amaneció este jueves con 102 personas esperando por su ingreso hospitalario. Este centenar de pacientes ocuparía «casi tres plantas de hospitalización del centro sanitario, que no tenemos libre para ingresarlos», denuncian los profesionales que, una vez más, tienen que ubicarlos y atenderlos fuera del espacio designado al servicio ante la «imposibilidad de disponer de camas en planta. Las camillas llegan también hoy hasta los «ascensores panorámicos del edificio», critican los profesionales del área afectada. Según la dirección-gerencia del hospital, el área ha alcanzado la cifra de 282 pacientes que acuden para recibir atención sanitaria.

El personal ya no sabe «qué hacer y decir ni a quién quejarse; no tenemos capacidad para dar solución a la saturación en urgencias que ya está cronificada hace tiempo». Los pasillos están «más que normalizados» en la sanidad canaria y la administración canaria no se da cuenta de que «su impacto redunda directamente en los pacientes», insiste.

«El caos y colapso están instalados hace mucho tiempo. No hay nada nuevo conociendo la falta de espacio que adolece la infraestructura sanitaria, pero no deja de ser una situación dramática para los afectados y sus familiares«, critica una sanitaria. «Las promesas no solucionan la situación de este servicio y del resto del hospital», agrega.

«Es terrorífico -afirman la mismas fuentes sanitarias. Nadie puede entender cómo nos sentimos». El equipo del servicio teme las consecuencias de los picos de la gripe y covid de este invierno, «porque si en estos momentos (principios de noviembre) las enfermedades respiratorias, covid y gripe entre ellas, no nos dan tregua, no sabemos qué está por venir», asevera.

Imágenes de hoy del servicio de Urgencias del Insular. / C7

Aumento de presión asistencial y de ocupación

La dirección gerencia del Hospital Insular, además, reconoce que su servicio de Urgencias, al igual que el de otros centros, está sufriendo estos días un «aumento de la presión asistencial a lo que se suma la alta ocupación hospitalaria» por el incremento de la actividad quirúrgica y la atención de los pacientes con un proceso patológico agudo en planta.

Ante este aumento de pacientes en Urgencias, ha activado su plan de contingencia, de modo que ha realizado un refuerzo de los recursos humanos en todos los turnos. Recuerda, por otro lado, que el centro habilitó a principios de este año un planta con veinte camas con el fin de ampliar la capacidad de ingreso.

«Un devenir habitual» cuando hay un pico asistencial

La semana pasada el consejero de Sanidad del Gobierno canario, Blas Trujillo, atribuía la saturación de los servicios de urgencias de los hospitales a « un devenir habitual cada vez que hay un pico asistencial en los servicios de urgencia de nuestro sistema de salud y de cualquier otro», y destacaba el «esfuerzo extraordinario» que hace su personal para atender a los pacientes registrados en este servicio, lo que requier activar «todos los mecanismos del plan de contingencia».

«Los picos asistenciales existen y lo que tenemos que requerirle al sistema es que ponga los recursos para poder atenderlos», refirió el responsable de la adminitración sanitaria.