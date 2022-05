Ni un paciente más en los pasillos de Urgencias

Pasillos cero. Leído así, probablemente, no tenga significado para usted. Pero si lo escuchara de boca de los enfermeros y enfermeras de los servicios de urgencias de los hospitales canarios, seguro, cobraría sentido. Estas dos palabras las han convertido en el grito de guerra de una campaña con la que tratan de visibilizar la «dura realidad» que sufren habitualmente junto a los pacientes, a los que se ven obligados a atender en los pasillos cuando se desborda este área asistencial.

Bajo el lema #pasilloscero nació esta misión en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con la intención de focalizar todas las miradas en la «grave situación» que se vive casi a diario en el servicio y para buscar el apoyo de la «población canaria para acabar con el hacinamiento de los usuarios, en su mayoría mayores, en este inadecuado espacio». «Los pacientes no son sólo esas camillas que ya estamos acostumbrados a ver. Son historias, vidas o familias de alguien». «Estamos hastiados y avergonzados de cómo les tratamos, porque nadie merece estar en un pasillo», verbaliza el personal.

«Estamos hastiados y avergonzados de cómo tratamos a las personas mayores.Nadie merece estar en un pasillo»

Quienes alzan la voz en favor de «dar visibilidad a lo invisible» son, precisamente, los mismos que durante años han denunciado públicamente «la precariedad, los desbordamientos y las camillas saliéndose del área asistencial, incluso ocupando espacios de otros servicios, zonas comunes y de tránsito».

Este grito de guerra comenzó su transformación en hastag y, posteriormente, en campaña -según relatan estas fuentes- justamente el 14 de diciembre de 2021 tras la dura carta escrita por una enfermera de Urgencias del Insular, difundida por CANARIAS7 el día anterior, que puso el foco en el trato que la «administración canaria dispensa a los mayores ingresados» durante días en espera de camas en planta o de ser derivación a centros concertados en condiciones, a veces, «inhumanas, sin compañía de familiares y en un servicio casi constantemente sobresaturado».

Esta declaración generó una avalancha de reacciones de sanitarios, usuarios y pacientes de las islas al describir una dura realidad cronificada que reflejaba que la situación en Urgencias es «sólo la punta del iceberg» de una problemática generalizada a todo el hospital porque la saturación en las plantas de hospitalizaciones genera un « colapso en Urgencias que sufrimos todos los días los integrantes de la plantilla del servicio: médicos, enfermeros , auxiliares, celadores, administrativos...».

La misiva urgente y desgarradora de Lourdes (nombre ficticio), profesional del citado servicio, recoge exactamente la denuncia de los sanitarios: «Es anciana. Y ahí está enferma, matriculada con el 35X, y aparcada, en una camilla, como otros 34 (se llegó a tener hasta 46X)...No sé qué sentirá. Si querrá gritar, o huir. Seguramente lo haría si no estuviera doblada por los años y por la enfermedad, y porque las fuerzas le han abandonado hace tiempo, el mismo tiempo que tardó el sistema en abandonarla a ella... Busco ayuda en el diccionario para encontrar entre miles de definiciones la más adecuada, la que me ayude a definir esta situación y ahí está. Encuentro esa palabra y me paro a leerla. Ignominia: Ofensa grave que sufre el honor y la dignidad de una persona. Nada más que añadir».

Esta campaña ya cuenta con el respaldo de personalidades y colectivos de diversos sectores de la sociedad canaria como los humorista Manolo Vieira, Yaneli Hernández y el maestro Florido, La Trova y Los Gofiones, las murgas Los Chancletas y Los Melindrosos, la cantante Cristina Ramos, los futbolistas Maikel Mesa y Javi Castellano o el verseador Yeray Rodríguez pero, también, de profesionales y personas anónimas.

El colapso y la imagen de camillas no son solo «un momento» ni se utilizan en una «situación puntual» ni nada tiene que ver con gripe o covid, denuncian. «De hecho es una constante desde hace años, solo que ahora señalamos las camillas en el suelo y a los pacientes con etiquetas», recuerdan, lo que exige soluciones urgentes por parte del Gobierno de Canarias y su Consejería de Sanidad.

