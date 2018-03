«No tengo tiempo de parar»

Hija, esposa, madre, ama de casa, enfermera, cuidadora y acompañante desde hace 25 años. «Con tantos trabajos la huelga es un lujo que no me puedo permitir. Tengo responsabilidades que van más allá», asegura Rosalía Trujillo Hernández. «¿Quién atenderá a mí madre?. Yo no puedo faltar ni un segundo a mi trabajo. Sin mí, ella no puede valerse. Cuido de otros pero nadie me cuida a mí», señala.