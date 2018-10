«No discrimino a los gais»

Investigación de Fiscalía y protesta de asociaciones

«¿La Fiscalía va a investigar el caso?», aseveró Santana sorprendido tras conocer la noticia por CANARIAS7. «¿Me van a meter en la cárcel por ofrecer trabajo a un gay? Además, he contratado ya a un heterosexual para el puesto y he quitado el anuncio, por lo que no entiendo como se sigue con esta persecución. Con la constitución en la mano no he hecho nada ilegal. Solo lo hacen para meterme miedo, pero no me van a quitar la ilusión de seguir adelante con mi negocio. Insisto, no pretendía discriminar a nadie y, en cualquier caso, sería una discriminación positiva con el objetivo de beneficiar al colectivo gay», recalca Santana.