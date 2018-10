Equal LGTBI+ exige rectificar a la agencia de viajes que ofrece empleo a gais

La asociación Equal LGTBI + en la comarca de sureste de Gran Canaria emprenderá acciones legales contra la agencia de viajes Zafiro Tours si en las próximas horas no retira la oferta laboral dirigida a una «chica o chico gay» y su administrador único no rectifica.

Comunicado de Equal

Kevin Colao, presidente de Equal LGTBI+ en la comarca de sureste, anuncia que desde la asociación se tomarán las acciones oportunas ante «la indiscutible discriminación positiva» que se presta ante estas aseveraciones porque la orientación sexual no es una facultad, una destreza o una habilidad perceptible en un currículum.

«Desde Equal se manifiesta un completo rechazo a la iniciativa de la agencia de viajes Zafiro Tours. Se va a emplear todas las medidas necesarias para que se rectifique en las próximas horas», afirma Colao. «De lo contrario se van a emprender las medidas judiciales pertinentes porque esa oferta laboral es completamente incongruente e ilegal, ya que, aunque se intente enmascarar la discriminación con una discriminación positiva argumentando unas cualidades al colectivo LGTBI al libre albedrío, sigue siendo discriminación», argumenta el máximo representante de Equal en el sureste.

«No se trata de normalizar la condición sexual de nadie, es que esta es una realidad. No se trata de una habilidad ni capacidad física, es una realidad más. No podemos desvirtuar la realidad poniendo pasillos en los que la homosexualidad es una habilidad para tratar a otras personas homosexuales. No podemos etiquetar a las personas por su condición sexual. Si no es igual la discriminación positiva y la discriminación negativa, es casi peor porque es mucho más difícil de erradicar. Y no tiene sanción social porque habrá personas que consideren que esta empresa lo está haciendo bien con este tipo de anuncios. Parece que estamos ayudando a los pobrecitos gais, cuando en realidad hay que integrar y normalizar al colectivo LGTBI», concluye Colao. confirmando que reclamará las rectificaciones oportunas.