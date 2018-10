Una agencia de viajes ofrece empleo a gais

La oferta, en la puerta del establecimiento y páginas de anuncios

«Me han mandado currículums y me han llamado dos chicos por el anuncio», asevera Manuel Santana, que no diferencia entre hombre y mujer homosexual. «Las personas de esta condición suelen tener un alto nivel cultural y gran capacidad adquisitiva pues no suelen tener cargas familiares. Yo no soy homosexual, pero estas personas destacan por su sensibilidad, educación y cultura», asevera Santana, que insiste en defender que el anuncio, en el que se adjunta el número de contacto al que deben llamar los interesados, no es discriminatorio. «Buscamos a una persona que comprenda al público objetivo al que nos dirigimos», asegura Santana.

«Además de un gerente, también vamos a contratar a una persona, pero no descartamos que la plantilla se amplíe si la agencia tiene éxito». Zafiro aún no ha abierto sus puertas, Manuel Santana pretende hacerlo en cuanto le den la licencia de apertura, pero ya está dando de qué hablar por su política empresarial. Los interesados pueden llamar al 928 849 124 o al 656 190 772.