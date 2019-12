Navidades solidarias en TopCar

La empresa TopCar acaba el año mostrando la cara más solidaria de la marca y de su equipo. El pasado jueves 19 de diciembre, la empresa recibió en sus instalaciones centrales en el Goro, la visita de Nicolás, el entrañable personaje que cada año nos roba el corazón y que continúa con su misión de recoger turrones, polvorones y demás alimentos navideños para llevarlos a los hogares que tanto merecen tener una Navidad más dulce.

Estas ricas provisiones han sido donadas por los empleados de TopCar en Gran Canaria, mientras que la empresa ha hecho donación de una gran cantidad de juguetes que han trasladado en su particular y original formato, un Volkswagen Beetle Cabrio, hasta las instalaciones de la Casa Galicia donde cada año se realiza la encomiable labor de recolección y posterior distribución de estos regalos. No hay un solo rincón de la isla al que no llegue la solidaridad de esta iniciativa que logra cada año que todos los niños puedan tener la alegría de recibir un juguete en Navidad.

A punto de acabar el año, TopCar hace balance del 2019 al que despiden con muy buenas sensaciones. Al crecimiento de sus recursos humanos y la apertura de nuevos canales de venta y sedes, como la recientemente inaugurada oficina en el muelle de cruceros de Fuerteventura, se suman un sello SICTED de calidad turística, la realización del primer Brand Coaching para trabajar los valores de la marca y la cohesión interna del equipo y uno de los premios PYME del año 2019 otorgado por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, en reconocimiento a su labor en la formación y creación de empleo.

En la parte de comunicación, este año destaca un spot en televisión por el que han recibido numerosas felicitaciones por la calidad y originalidad del vídeo, las cuidadas imágenes de las islas y el mensaje de cercanía de un destino que podemos descubrir con TopCar. En lo referente a flota, TopCar cierra el año con la incorporación de nuevos modelos SUV como el Volkswagen T-Roc y T-Cross, el SEAT Ateca o el Hyundai KONA, que se suman a su ya más que moderna y variada flota, con modelos de las mejores marcas que se adaptan perfectamente a las necesidades y deseos de los clientes más exigentes.

Al nuevo año y a los Reyes Magos nos cuentan que le han pedido nuevos modelos 100% eléctricos que en 2020 se sumarán a sus modelos híbridos como el Toyota C-HR y el Toyota Corolla adquiridos en 2019, con la firme convicción de seguir apostando en todo lo posible por la sostenibilidad y las buenas prácticas.

Parece que la Navidad en TopCar también podemos medirla en kilómetros de buenos deseos y de satisfacción por un trabajo bien hecho.