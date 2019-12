Un santuario de la evolución en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria

Ruth Jaén nos recuerda que tenemos la fortuna de que nuestros pinos han evolucionado para resistir al fuego. El pino para los antiguos canarios simbolizaba la determinación, la resiliencia, la resistencia a la adversidad. Unos meses después del incendio, ya podemos ver los primeros pinos rebrotando, pero no debemos olvidar que en los pinares crecen otras especies vegetales que conforman el sotobosque que no se van a recuperar tan rápidamente, especialmente en las zonas donde el fuego fue más virulento. Bajo los pinos de Tamadaba crecen jaras, corazoncillos, tomillos, poleos y salvias, entre otras muchas especies. Algunas de las especies afectadas no sólo son endemismos de Gran Canaria sino que son exclusivas del área quemada. Además, no podemos olvidarnos de que los líquenes, musgos y hongos que crecen sobre los troncos y entre la pinocha, junto con la fauna que habita el pinar, también sufren las consecuencias de los incendios: aves (pinzones, picapinos), reptiles (lagartos, lisas), invertebrados (escarabajos, lombrices), insectos (abejas) y los microorganismos que viven bajo el suelo asociados a las raíces.