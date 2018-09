El Atlántico creció dos veces más de dos metros en los últimos 5.000 años

Una de las revistas internacionales de referencia en el estudio del clima en el pasado, Palaeography, Palaeoclimatology, Palaeoecoloy, publica este mes la información que proporcionan las "playas fósiles" de Fuerteventura, varios tramos de la costa de la isla donde han quedado registradas en forma de capas sedimentarias las subidas y bajadas del mar a lo largo de más de 5.000 años.

Se trata de un trabajo de un equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, liderado por Joaquín Meco y Alejandro Lomoschitz, que pretende arrojar luz sobre cómo ha fluctuado el nivel del mar en el Atlántico durante el Holoceno, el periodo que comienza tras el final de la última etapa glacial (hace 11.700 años), cuando el clima de la Tierra adoptó sus ciclos actuales.

Los autores de esta investigación reconocen que hay varios puntos del planeta donde pueden encontrarse este tipo de playas fósiles formadas durante el Holoceno que atestiguan la subida y bajada del nivel del mar, pero defienden que ninguno de ellos tiene el detalle ni la fiabilidad que ofrecen los de la costa este de Fuerteventura.

"No es sencillo encontrar en el mundo una costa tectónicamente estable que no se haya movido durante el Holoceno. De hecho, en el Mediterráneo, no las hay", explica a Efe Lomoschitz, del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC, quien resalta que, en cambio, tienen la certeza de que la más antigua de las Islas Canarias ni se ha hundido ni se ha elevado desde el Pleistoceno.

Sobre todo, su litoral oriental, donde pueden encontrarse depósitos marinos situados por encima de la costa actual y relativamente recientes, en los que puede descartarse, con seguridad, que fueran generados por tsunamis o por grandes tormentas.

Es el caso de los yacimientos de La Jaqueta, La Monja, Corralejo y, sobre todo, El Matorral, una playa cercana al aeropuerto donde existe una secuencia excepcional: hasta sesenta capitas de arenas y gravas cementadas por carbonato cálcico, de 84 metros de anchura, que relatan con todo detalle cuál ha sido la evolución del nivel relativo del océano durante siglos.