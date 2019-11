Canarias 100% renovable

Sol, viento y agua, modelan nuestro carácter y también nuestra economía. La principal actividad económica en Canarias es el turismo. Según el INE, 14 millones de turistas anuales se suman a los 2,2 millones de habitantes de las islas, incrementando siete veces nuestra población. Y es que las islas son un paraíso del que mucha gente quiere disfrutar. Por ello nos enfrentamos al reto de asegurar que la población pueda mantener unos hábitos de vida entre los que, encender, enchufar y cargar baterías ocupan un lugar preponderante.

Esta demanda se cubre actualmente gracias a la transformación de petróleo importado en centrales eléctricas, una actividad que genera CO2, un gas de efecto invernadero que acelera el cambio climático. Por ello Europa exige a todos sus Estados la descarbonización del sistema energético para el año 2050 .

La doctora Julieta Schallenberg Rodríguez, docente de la ULPGC y miembro del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y el Fomento de la Economía Circular y Azul del Gobierno de Canarias, analiza la situación energética actual del archipiélago y proporciona las claves para conseguir reducir la huella ambiental de nuestra Comunidad y convertirla en un modelo de transición energética para el resto del mundo.

Sus estudios muestran que los sectores que contribuyen mayoritariamente al aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera son aquellos relacionados con el uso energético, un 85% en Canarias y un 76% en el resto de España. Por otra parte, las emisiones de CO2 en Canarias son, en términos generales, mucho menores que en el resto de España. A primera vista parece que no deberíamos preocuparnos puesto que en comparación contaminamos menos. Sin embargo, al analizar con más detenimiento los datos, la situación cambia. En Canarias las emisiones debidas al consumo eléctrico son mayores que las debidas al transporte. Si Canarias no tiene un tejido industrial potente consumido de energía ¿por qué emitimos más CO2 por nuestro consumo eléctrico? La extrapolación de los datos al consumo per capita nos indica que el canario contamina el doble que la media española cuando consume electricidad ¿Qué ocurre? ¿Es un problema de falta de desarrollo tecnológico?