Los sindicatos urgen reunirse con Sanidad para resolver la oposición

Odra Rodríguez las Palmas de gran canaria

Los sindicatos de la mesa sectorial desconocen la razón que ha llevado a la consejera de Sanidad a anular la convocatoria de la oferta pública de empleo 2018-2019, un proceso que arrancó en mayo con la celebración de los exámenes de la categorías de Enfermería, Matrona y Fisioterapia –a los que se presentaron 10.265 opositores para acceder a 1.280 plazas– y para el que se disponía de un cronograma negociado con las fuerzas sindicales del ámbito sanitario. Ante ello los sindicatos urgen un encuentro con la recién nombrada responsable de la administración sanitaria con el fin de dilucidar «exactamente» por qué Teresa Cruz no solo anunció «a través de una nota de prensa», el pasado viernes 13, su intención de paralizar la OPE sino de negociar una nueva oferta pública de empleo.

Intersindical Canaria (IC) critica la actitud de la consejera con la que ha creado «más incertidumbre» en los trabajadores a quienes no «podemos explicarles qué ha ocurrido». «No puedo hacer una valoración exacta porque no ha convocado la mesa para darnos una explicación. No entiendo que se retrase una OPE convocada y se anuncie una nueva», señala Ruyman Pérez, secretario de Comunicación de salud del sindicato.

La Asociación Sindical Autónoma de Canarias (Asaca) tampoco tiene más datos sobre la decisión de la consejera de los que «tenemos por parte de la prensa. Nos pronunciaremos cuando se nos informe detalladamente de la globalidad de los asuntos en mesa sectorial», destaca Joaquín Jiménez.

Comisiones Obreras continúa «preocupados» ante la incertidumbre de «no saber cuál será la gestión» de la consejera, porque en su primera intervención en la comisión de Sanidad este lunes solo indicó que «en breve convocará la mesa sectorial de sanidad para negociar» un calendario una nueva oferta pública de empleo «acabando con todo el trabajo anteriormente realizado para tenerlas previstas y cerradas», señala su secretario de Sanidad de CCOO, José Alonso Rodríguez.

Además, durante su comparecencia parlamentaria del martes, criticó, Rodríguez, comunicó cuáles serán sus medidas para abordar las listas de espera que «ya se estaba haciendo. Nada de lo que ha planteado excepto la publicación de mensual de los datos, es nuevo. El registro único debe tenerlo porque está obligada por real decreto. lo que no tiene nada de novedoso aunque a lo mejor lo es para ella». «Por otro lado –resalta el secretario de Sanidad de CCOO– debería saber que los casos graves siempre se priorizan en todos los hospitales canarios lo que demuestra su desconocimiento y desconfianza» en los profesionales de la sanidad pública.

Miles de opositores que se estaban preparando para acceder a las convocatorias en este último trimestre del año, se encuentran ahora en el limbo mientras se negocian una nueva oferta pública de empleo. La OPE que ahora queda paralizada afecta en su totalidad a 7.198 plazas, de las 1.039 corresponden a facultativos especialistas de área para 44 especialidades, a 527 a médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, 1.064 a Enfermería, 1.064 a Auxiliares de Enfermería y 664 al grupo de Auxiliares Administrativos, entre otras de un total de 60 categorías profesionales.