Sanidad no sabe cuándo retomará la negociación de las oposiciones

La Consejería de Sanidad aún no tiene fecha para reunirse con los sindicatos de la mesa sectorial en la que previsiblemente informará sobre las «dificultades existentes para cumplir» con el calendario de exámenes de la Oferta de Empleo Público (OPE) al Servicio Canario de Salud (SCS) 2018-2019», según indicó ayer a este periódico. Este encuentro será clave para que los sindicatos y los trabajadores conozcan qué ha ocurrido con este proceso selectivo que se aprobó y que arrancó el pasado doce de mayo con los exámenes de las categorías de Enfermería, Matronas y Fisioterapeutas a la que se presentaron 10.265 opositores para acceder a 1.280 plazas vacantes.

Sanidad reveló el pasado viernes a través de una nota de prensa que el cambio en la Consejería tras las recientes elecciones autónomicas y el cambio de fechas de otras autonomías con las que Canarias iba a coincidir para evitar el efecto llamas, obligaban a aplazar pruebas ya previstas en las islas. Esta OPE que ahora queda paralizada afecta en su totalidad a 7.198 plazas, de las 1.039 corresponden a facultativos especialistas de área para 44 especialidades, a 527 a médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, 1.064 a Enfermería, 1.064 a Auxiliares de Enfermería y 664 al grupo de Auxiliares Administrativos, entre otras de un total de 60 categorías profesionales.

En el mismo comunicado la administración sanitaria hacía alusión a que su objetivo en este nuevo encuentro será el de establecer una «posición común» en relación al calendario de las pruebas como al procedimiento para su convocatoria, «estudiando su viabilidad y tomando las medidas oportunas para que se adecuen a la legalidad», asegurando tanto el derecho de los aspirantes a realizar los exámenes con todas las garantías como a recibir información clara y permanente de la situación de las diferentes convocatorias.

En este punto, los sindicatos se han mostrado «preocupados» por la incertidumbre que ha generado esta noticia entre los profesionales. Y no solo el aplazamiento del calendario sino, sobre todo, porque no entienden «por qué hay que reiniciar los estudios de viabilidad si ya está en marcha el proceso». No obstante, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) no quiere posicionarse hasta que se celebre la mesa sectorial de Sanidad.

Por su parte, Intersindical Canaria defiende que el único objetivo que se debe tener en cuenta es la necesidad de estabilizar los puestos de trabajo puesto que más del 80% de los profesionales del SCS aún son interinos, muchos de ellos después de 25 años trabajando en el sistema público. «Nunca se llevó a la mesa sectorial porque la administración anterior lo negoció con los sindicatos que firmaron el Compromiso por la Sanidad Canaria», denuncia Ruymán Pérez, quien agrega que «hay que respetar el derecho de los trabajadores, incentivarlos y evitar el efecto llamada de opositores de otras comunidades autónomas.