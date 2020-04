Los niños, tan infecciosos como los adultos

«No existe diferencia significativa alguna entre niños y adultos», señala Drosten en su ‘podcast’ diario, que escuchan regularmente con atención millones de alemanes. Se trata del primer análisis mundial que se centra en la difusión de la enfermedad por parte de menores y subraya que, en su fase infecciosa, estos pueden contagiar a otras personas, también de la propia familia, como cualquier otro adulto. Con una gran diferencia. Mientras muchos adultos, de media la mitad, muestran síntomas como tos, fiebre o problemas respiratorios, los niños propagan generalmente los virus sin mostrar ni una sola huella de la enfermedad. Y no resultan realmente enfermos.

«Debemos tener por ello suma cautela con la reapertura de colegios y jardines de infancia en la actual situación, en la que una gran mayoría de la población aún no es inmune y los contagios solo pueden ser mantenidos a un nivel bajo con medidas no farmacológicas», concluye el equipo investigador de Drosten. Los científicos reconocen que su estudio no puede considerarse representativo por el bajo número de casos positivos analizados, pero lo consideran una seria advertencia a la espera de incrementar el grupo de pruebas.

En total estudiaron los casos en Berlín de 37 niños en edad de acudir a la guardería, 16 niños de básica y 74 menores adolescentes, pero subrayan que a nivel mundial solo se tienen registrados desde el comienzo de la pandemia los casos positivos de contagio de 1.065 niños. Los análisis realizados con las mucosas revelan además que cuanta mayor es la edad del menor mayor es también la carga de virus, aunque todos propagan la enfermedad por igual.

En contra de rebajar medidas

La ministra alemana de Educación, Anja Karliczek, cuenta con largo tiempo de restricciones en los centros educativos por la epidemia de coronavirus. «La situación excepcional se prolongará durante el próximo curso escolar», señala Karliczek en declaraciones al grupo de diarios Funke, en las que comenta que hasta superar la pandemia habrá una mezcla de clases presenciales y digitales. Para recuperar materia educativa hay que reflexionar sobre «campamentos de verano voluntarios en las vacaciones» y quizás es posible organizar también ayudas externas con ciudadanos comprometidos que den clases particulares por ejemplo los sábados por la mañana, propone la ministra.

La mitad de los ciudadanos de Alemania consideran, como la canciller federal, Angela Merkel, que el alivio de las medidas restrictivas para combatir la epidemia de coronavirus se lleva a cabo de manera precipitada. Según un sondeo del instituto de estudios demoscópicos YouGov, el 50% de los consultados es de esa opinión y solo un 15% piensa que el relajo de las restricciones es demasiado lento. Un 28% estima correcto el ritmo actual y un 8% no opina.

Precisamente en Baden-Württemberg, Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia, donde se pretende ejecutar un plan de tres etapas para reactivar el turismo y la gastronomía, es donde el escepticismo es mayor. Hasta un 57% rechazan acelerar el alivio de las restricciones, pero también en los Estados germano orientales, donde la incidencia de la epidemia es menor, predomina este rechazo. Un 43% piensa que es precipitado, un 18% demasiado lento y un 29% correcto.