Todo listo para el primer simulacro de erupción de España: la lava llegará al mar en una hora

El casco urbano de la localidad tinerfeña de Garachico vivirá una jornada frenética el 26 de septiembre, cuando sus 250 habitantes sean evacuados para ponerse a salvo de una colada ficticia en el primer simulacro de erupción volcánica de España.

Un total de mil efectivos se movilizarán en este ejercicio, cuyo objetivo es evaluar los mecanismos de respuesta ante una emergencia de este tipo, explicó este lunes la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en rueda de prensa.

En los días previos, desde el 22 de septiembre, se desarrollarán mesas técnicas de trabajo para afinar los planes de actuación. Además, la ciudadanía podrá conocer aspectos del riesgo volcánico a través de actividades divulgativas, pero será el día 26 cuando se activen los protocolos de alerta, evacuación, cooperación institucional, gestión de albergues, emergencia sanitaria y comunicación, entre otros. El ejercicio, incluido en el programa europeo de prevención EU Modex, será evaluado por tres equipos internacionales.

«Las mesas técnicas con expertos de la Universidad de La Laguna, las distintas administraciones implicadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los científicos nos van a permitir analizar los protocolos de actuación», dijo Dávila.

Primeros síntomas de la emergencia volcánica

La actividad sísmica y la deformación del terreno marcarán el preludio de la erupción ficticia. Los científicos informarán de ello desde el lunes 22, con un primer enjambre en las Cañadas del Teide.

El martes se confirmará la actividad anómala. El miércoles se reunirá el Centro Coordinador de Emergencias para analizar la situación que ya apunta a la posibilidad de una erupción, y se activará el Pevolca. El semáforo volcánico pasará a amarillo.

El jueves, la sismicidad continuada dará pistas de por dónde podría abrirse la tierra y se presentarán mapas con las posibles afecciones. El semáforo pasará a naranja esa noche.

El viernes, a las 7 de la mañana, se evacuará la zona donde se prevé la erupción. A las 9.00 horas, en toda la isla, sonarán los teléfonos con el sistema Es-Alert y a las 10.00 entrará en erupción un volcán ficticio, con coladas que alcanzarán el mar una hora después. Sobre las 16.00 horas, la erupción y el ejercicio estarán finiquitados, explicó el coordinador de Emergencias del Cabildo de Tenerife, Néstor Padrón.

Planificación y acción

El simulacro tendrá cinco escenarios y trece incidentes; algunos se recrearán «en mesa» y otros requerirán actuaciones reales: búsqueda de desaparecidos, evacuación de personas con movilidad reducida, alerta por gases y monitorización, incidentes con múltiples víctimas o registro en albergues, entre otros.

El director del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Itahiza Domínguez, agradeció al Cabildo de Tenerife la valentía de «meterse en un follón de tal envergadura» para evaluar la eficacia de los planes. «Será una simulación con datos bastante realistas, aunque el proceso se acelerará», dijo.

Por su parte, el director del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez, detalló las actividades que la institución desplegará esos días para divulgar el riesgo y las oportunidades que representa el volcanismo en Canarias. Ambas entidades proporcionarán los datos a partir de los cuales las autoridades adoptarán decisiones.

Respecto a la probabilidad de una erupción en Tenerife, Domínguez señaló que desde 2016 se observa un aumento de la actividad sismo-volcánica y que el proceso es lento y a largo plazo. «La situación puede cambiar. Sabemos que estos sistemas pueden tardar semanas o meses en activarse. En la erupción de El Hierro, la actividad previa duró tres meses, pero en La Palma solo una semana», recordó.

En este sentido, Pérez precisó que desde 2016 se han registrado en Tenerife 110 enjambres. «Este proceso no ha parado, pero tampoco se está acelerando. También el sistema puede volver a dormirse», añadió.

Un pueblo pesquero marcado por el volcanismo

No es casual que se haya elegido Garachico como escenario del simulacro de erupción. Su alcalde, Heriberto González, recordó que la localidad vivió la erupción más dañina de la historia de Canarias en 1706. La lava destruyó el que, hasta entonces, era el principal puerto de Tenerife. «La población era fructífera y dejó de serlo por esa erupción», recordó sobre aquella capitalidad perdida. «A ninguna persona de Garachico se le escapa que allí ocurrió algo y, cuando miras las laderas, lo ves», afirmó el primer edil.