Evacuación por erupción en Tenerife: un simulacro «sin precedentes» el 26 de septiembre Se desalojará a los vecinos del barrio del Muelle Viejo (Garachico) mientras se simularán otras emergencias en el resto del municipio

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:40 | Actualizado 14:17h.

Los vecinos de Tenerife recibirán una alerta en su teléfono móvil, con motivo del simulacro de erupción volcánica que se desarrollará desde cuatro días antes en Garachico, el próximo 26 de septiembre a las 9:00 horas. Será justo en ese instante cuando se simulará una erupción.

A partir del 22 de septiembre el mapa de riesgo volcánico de la isla irá cambiando de color; empezando en verde hasta llegar al rojo, ha detallado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la presentación de la estrategia de protección y seguridad ante el riesgo volcánico.

En Garachico, concretamente en el barrio del Muelle Viejo, se procederá a evacuar a la población mientras se simularán otras emergencias en el resto del municipio en un ejercicio que movilizará a un millar de personas, incluidos técnicos del Cabildo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y de organismos científicos.

Durante la jornada de formación se abordará la elaboración de un plan de evacuación y albergue provisional, para conocer itinerarios y los puntos de reunión; y la preparación de kits de emergencia, con linterna, radio, medicinas y documentos. Tras finalizarla, se extraerán las conclusiones que servirán para nuevas jornadas informativas que se extenderá a todo Garachico y al resto de municipios de la isla.

Simulacro sin precedentes

Rosa Dávila ha enfatizado que este simulacro, inaudito en España y bajo el amparo de la UE, forma parte de la estrategia de la corporación insular de trabajar en la «cultura de la prevención» de las instituciones públicas y de la ciudadanía ante los desastres naturales. «No hay que olvidar que somos islas volcánicamente activas, aunque no estamos en absoluto ante una situación inminente de emergencia volcánica ni a corto ni a medio plazo», matizó.

Al respecto, el director de vigilancia volcánica de Involcan, Lucca D'Auria, ha recalcado que los enjambres sísmicos registrados en las últimas semanas en Tenerife «en absoluto» son indicativos de movimiento de magma en profundidad, sino que están relacionados con el sistema hidrotermal de la isla. Además, ha recalcado que estos terremotos de pequeña magnitud, algunos cercanos a 0, deformaciones de milímetros y alteraciones mínimas en las emisiones de gases hace 25 años habrían pasado desapercibidos.

Por eso, ha insistido en que todos estos enjambres sísmicos «caben dentro de la normalidad» en una isla con un sistema volcánicamente activo, que aunque en estos momentos «está dormido, antes o después se despertará. Esperemos que sea lo más tarde posible». admite.

Ha apuntado que a 50 años la probabilidad de una erupción en La Palma es del 48,7%, en Tenerife, del 39,3% (un 10,6% en El Teide), y en Gran Canaria, del 9,7%. El director de vigilancia volcánica de Involcan opinó que la población canaria, en general, no está concienciada sobre el riesgo intrínseco de vivir en unas islas volcánicamente activas.

Recuerda que meses antes de aparecer los precursores de la última erupción en La Palma, el Involcan organizó charlas en El Paso, Tazacorte y Los Llanos y la participación vecinal fue «baja, casi nula», y ha abogado por profundizar en la labor de divulgación, pero también en «la voluntad» de la población de informarse.

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha subrayado que en dos años la corporación insular ha apostado por incrementar la inversión en la gestión del medio natural y de las emergencias, reforzando plantillas, su formación y la colaboración con los municipios.

En esta línea, la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad, Blanca Pérez, ha valorado el «esfuerzo importante» del Cabildo por hacer de Tenerife «una isla resiliente» y por fomentar esa «cultura de la prevención».