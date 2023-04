Liberadas 20 víctimas de trata a las que forzaban a prostituirse en Málaga

Irene Quirante Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La promesa envenenada de un futuro mejor las llevó a abandonar su país, Colombia, y a ponerse, sin saberlo, en las manos de una red de trata con fines de explotación sexual. Para cuando eran conscientes de la situación, ya no había vuelta atrás. Esa oferta laboral que iba a cambiar sus vidas no se parecía en nada a las que tenían en mente. La realidad, como descubrieron a su llegada a Málaga, era otra: jornadas maratonianas forzadas a ejercer la prostitución, obligadas a permanecer disponible las 24 horas del día y sometidas a un férreo sistema de control que pasaba, incluso, por la grabación con cámaras ocultas de los encuentros sexuales que tenían lugar en las casas de citas. La deuda contraída con la trama para venir a España las mantenía atrapadas en una vida que no habían elegido.

Veinte mujeres han sido liberadas en la provincia de Málaga por la Policía Nacional en el marco de una operación denominada 'Muralla', en la que 34 personas han quedado detenidas por su presunta participación en delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de las trabajadoras, falsedad documental, contra la salud pública, ocupación ilegal de inmuebles y tenencia ilícita de armas, entre otros. La investigación policial se inició en 2021 después de que llegase a oídos de los agentes la existencia de un grupo organizado, integrado por ciudadanos españoles y de origen sudamericano, dedicado a captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en la Costa del Sol. Las pesquisas dieron sus resultados y los efectivos dieron con una red perfectamente organizada, según ha informado la Comisaría Provincial de Málaga, dedicada a engañar a sus víctimas, la mayoría de ellas procedentes de Colombia, mediante falsas promesas laborales. La amenaza de no saldar la deuda contraída con la trama criminal por el pago de sus viaje a España las mantenía atrapadas en casas de citas de la provincia, en las que tenían que permanecer las 24 horas del día para atender a cualquier hombre que quisiera pagar por sexo. Los investigadores, además, constataron el férreo control que la organización ejercía sobre ellas, disponiendo incluso de sistemas ocultos de cámaras que grababan a las trabajadores y a los asiduos a la prostitución -sin que ellos tuvieran conocimiento- para un mayor control de la actividad. Estas mujeres, como tuvieron conocimiento los agentes, también eran obligadas a vender sustancias estupefacientes. De hecho, en los 14 registros efectuados por la Policía Nacional, se intervinieron 600 gramos de hachís y varias dosis de cocaína y «tucsi», la conocida como la cocaína rosa, entre otros efectos. La organización, por otro lado, empleaba un entramado de empresas interpuestas para dar a su actividad apariencia de legalidad. Para ello contaban con varios negocios de reparación y desguace de vehículos localizados entre Málaga y Algeciras. La operación policial, además de saldarse con la liberación de 20 víctimas de trata con fines de explotación sexual, ha concluido con la detención de 34 personas que cumplían diferentes roles dentro de la organización criminal, desde los encargados de las tareas contables y gestión de prostíbulos hasta la amplia red de colaboradores y consortes. En los 14 registros realizados en domicilios particulares, casas de citas y talleres, en Málaga capital, San Pedro Alcántara, Estepona y Algeciras, se han incautado 82.000 euros en efectivo, 600 gramos de hachís, varias dosis de cocaína y de «tucsi» -cocaína rosa-, un coche robado, armas prohibidas, cámaras de grabación, teléfonos móviles y documentación fraudulenta. Con la trata no hay trato Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.