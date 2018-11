La mejor de España en matemáticas

Canarias7 / las palmas de gran canaria

Los exámenes International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) son las pruebas oficiales de educación secundaria británica que anualmente convoca la Universidad de Cambridge en las que participan más de 10.000 centros educativos británicos e internacionales de todo el mundo. En esta ocasión, el máximo reconocimiento en territorio nacional en la materia de matemáticas internacionales Top in Spain ha recaído sobre la alumna canaria que estudia en el Colegio Hispano Inglés de Las Palmas, Claudia García Mendoza, quién ha sacado la máxima calificación posible entre todos los alumnos presentados en los más de 120 colegios británicos establecidos en España.

Claudia García Mendoza ingresó con tan solo 2 añitos en el Colegio Hispano Inglés de Las Palmas, donde ha desarrollado toda su formación hasta Bachillerato combinando un sistema de doble currículo en español e inglés. Sus distintos profesores afirman que siempre ha sido una alumna perfeccionista y con fuertes convicciones. Entre sus cualidades destacan la prudencia y la organización en todas las materias. Aparte de su alta cualificación en las ciencias y en las matemáticas, demuestra un especial talento en las asignaturas de humanidades. Teniendo muy claro que el trabajo y la constancia son fundamentales para lograr las metas deseadas, no ha cejado nunca en practicar y desarrollar una filosofía del esfuerzo.

No solo desarrolla con éxito su faceta académica, sino que después de su jornada lectiva le gusta montar a caballo y practicar la natación. Asimismo, siempre tiene un hueco para la lectura, una de sus grandes pasiones. En la actualidad, es una alumna altamente capacitada con un excelente dominio de la lengua inglesa, además de otras lenguas como el alemán y el chino mandarín. Entre sus próximos objetivos está el obtener la nota más alta posible en la selectividad EBAU para, posteriormente, desarrollar sus estudios universitarios de Ingeniería Robótica en Reino Unido.