Insectos: un producto gourmet

La idea surgió después de varios años viviendo en Tailandia, donde el consumo de insectos está normalizado y había comprobado de primera mano las ventajas nutricionales que contenían. « Son el futuro sí o sí porque la industria cárnica no es sostenible», añade Pedro Rivero, colaborador de la marca.

Una cuestión cultural

El principal desafío al que se enfrentan, afirman, es el de concienciar. «Estamos más acostumbrados a comer insectos que pan», asegura Rivero. «Si lo piensas, los molinos no llegaron hasta hace unos 5.000 años, así que seguramente era más fácil alimentarse de lo que encontrábamos en el suelo que ir a la caza de un animal que podría matarnos» sostiene, indicando que en otras civilizaciones asiáticas o sudamericanas aún las incorporan en su dieta. «Los caracoles o las huevas de pescado no son tan distintos y están aceptados». La cuestión viene, más bien, en el hecho de que los insectos no se pueden «hacer filete», como una vaca, y al ver al animal entero aún «da repelús». Sin embargo, García afirma que la primera reacción de quienes se animan a probarlo siempre es un «pues está muy bueno».

La apuesta, además, viene acompañada de la intención de contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. Por ello cuentan con productos ecológicos que proceden de países europeos, donde la producción de estos insectos está reglada. «Hay un círculo biológico que se cierra, porque el que produce los insectos coge el alimento para ellos de los agricultores, y a su vez se les devuelve el excremento, que es un fertilizante estupendo», apunta Ortega. Además, la crianza vertical optimiza el uso del suelo en contraste con la ganadería convencional por lo que, unido al ahorro en materia de agua y gases, el impacto se reduce en un gran porcentaje.

Sin embargo, solo en cinco países es legal producción de insectos: Finlandia, Reino Unido, Autria, Bélgica y Holanda. Un nicho por el que España no tardará en seguir apostando, aseguran los socios de la empresa. «Centralizar el proceso reducirá los costes, porque ahora las empresas están deslocalizadas. Es algo que llegará tarde o temprano», predice Rivero.