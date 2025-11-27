Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
Un monento del vídeo de la agresión a la menor en La Palma. C7

Identifican a las autoras de la agresión a una menor en Santa Cruz de la Palma

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:41

La Policía Nacional ha concluido la investigación relativa a las imágenes difundidas recientemente en redes sociales y recogidas por distintos medios de comunicación, sobre la agresión sufrida por una menor de edad en Santa Cruz de La Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre en una zona cercana al Puerto Marítimo de la capital palmera, cuando los agentes reciben un video corto en el que se observa como una menor es agredida por otras menores, mientras que un grupo de adolescentes la increpan. En ese momento, los investigadores llevan a cabo las actuaciones necesarias para identificar a todas las personas presentes en el incidente, explican en un comunicado.

Gracias a la colaboración de los centros educativos y al análisis del material aportado, se logró localizar a las menores implicadas, así como determinar con precisión los hechos, sin que la víctima presentara lesiones de consideración. Tras ser localizada, la menor fue entrevistada en presencia de sus progenitores, quienes confirmaron que no existían daños físicos y mostraron su voluntad de que la situación se encauzara desde el ámbito educativo y familiar, dada la relación habitual entre las familias y las menores.

Paralelamente, se solicitaron informes a los servicios educativos y a los Servicios Sociales del Cabildo de La Palma, con el fin de descartar la existencia de otros episodios o indicadores de riesgo que requirieran actuaciones adicionales. Hasta el momento, no se han detectado circunstancias que excedan lo ya investigado.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, toda la información ha sido remitida a la Fiscalía de Menores. Igualmente, se ha trasladado el caso a los Servicios Sociales para garantizar la adecuada atención y seguimiento de las menores y de sus familias.

La Policía Nacional recuerda que, al tratarse de hechos protagonizados por personas menores de edad, rige el máximo nivel de protección de su identidad, por lo que se solicita responsabilidad social en la difusión de imágenes o contenidos que puedan vulnerar sus derechos.

