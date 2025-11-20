Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo Los hechos ocurrieron en Santa Cruz de La Palma el pasado 23 de octubre y los agresores ya están identificados

Un monento del vídeo en de la agresión a la menor en La Palma.

La Fiscalía investiga una salvaje agresión a una menor producida en Santa Cruz de La Palma el mes pasado. Un grupo de adolescentes se ensañó con una menor, a la que empezaron profiriendo insultos y acabaron golpeando hasta tirarla al suelo para seguir propinándole patadas y puñetazos.

Los hechos, ocurridos el pasado 23 de octubre en Santa Cruz de La Palma, ya se encuentran en investigación por parte de las autoridades.

Fuentes de la Policía Nacional en La Palma confirman a CANARIAS7 que las personas que aparecen en el vídeo y que presuntamente participaron en la agresión han sido identificadas y se encuentran actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía.

Como ocurrió hace unos días con el vídeo de la vejación a un menor en el sur de Gran Canaria, la agresión de La Palma fue grabada en vídeo y la grabación ha llegado a las redes sociales.

El vídeo, visto por este medio, recoge una agresión brutal a una menor en el muelle de Santa Cruz de la Palma. Allí, entre contenedores, un grupo de adolescentes rodea a la víctima. Las imágenes, muy duras, empiezan con un chico encarándose y recriminándole.

Alrededor, el grupo ríe y comienza a empujar a la víctima. Luego, otra adolescente la agarra del pelo por la espalda y la tira al suelo, donde es agredida y pateada por tres chicas hasta que el primer chico las separa. Pero luego vuelven a agredirla entre los vítores del resto, incluido quien graba.