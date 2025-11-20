Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un monento del vídeo en de la agresión a la menor en La Palma. C7

Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo

Los hechos ocurrieron en Santa Cruz de La Palma el pasado 23 de octubre y los agresores ya están identificados

Helena Victoria Falcón Santana
Darío Ojeda

Helena Victoria Falcón Santana y Darío Ojeda

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:31

La Fiscalía investiga una salvaje agresión a una menor producida en Santa Cruz de La Palma el mes pasado. Un grupo de adolescentes se ensañó con una menor, a la que empezaron profiriendo insultos y acabaron golpeando hasta tirarla al suelo para seguir propinándole patadas y puñetazos.

Los hechos, ocurridos el pasado 23 de octubre en Santa Cruz de La Palma, ya se encuentran en investigación por parte de las autoridades.

Fuentes de la Policía Nacional en La Palma confirman a CANARIAS7 que las personas que aparecen en el vídeo y que presuntamente participaron en la agresión han sido identificadas y se encuentran actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía.

Como ocurrió hace unos días con el vídeo de la vejación a un menor en el sur de Gran Canaria, la agresión de La Palma fue grabada en vídeo y la grabación ha llegado a las redes sociales.

El vídeo, visto por este medio, recoge una agresión brutal a una menor en el muelle de Santa Cruz de la Palma. Allí, entre contenedores, un grupo de adolescentes rodea a la víctima. Las imágenes, muy duras, empiezan con un chico encarándose y recriminándole.

Alrededor, el grupo ríe y comienza a empujar a la víctima. Luego, otra adolescente la agarra del pelo por la espalda y la tira al suelo, donde es agredida y pateada por tres chicas hasta que el primer chico las separa. Pero luego vuelven a agredirla entre los vítores del resto, incluido quien graba.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  2. 2 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  3. 3 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 La Aemet enciende los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana por la acumulación de lluvia
  6. 6 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  7. 7 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  8. 8 La viñeta de Morgan de este jueves 20 de noviembre
  9. 9 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  10. 10 Acepta dos años de cárcel tras sustraer 450.000 euros del bar La Madrileña y de la vivienda de los dueños tras hacer una copia de las llaves

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo

Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo