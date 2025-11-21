Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir» La Consejería de Educación ha investigado si estos comportamientos se repiten dentro de los institutos donde están matriculados y asegura que no hay constancia de ello

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha descartado que la agresión ocurrida el pasado 23 de octubre en Santa Cruz de La Palma esté relacionada con un acoso que se haya originado en un instituto. Según explican fuentes de la Consejería a CANARIAS7, los menores implicados «no están estudiando en el mismo centro» y el episodio «se produjo fuera de las aulas», por lo que no se considera acoso escolar.

A pesar de ello, Educación recalca que mantiene la vigilancia y la coordinación con los centros para detectar cualquier señal que pudiera trasladarse al ámbito escolar. «Son episodios graves y hay que intervenir para prevenir que conductas así se repitan», apuntan.

Desde Educación confirman que se ha llevado a cabo una investigación para comprobar si alguno de los menores implicados había protagonizado incidentes similares en sus respectivos institutos. «No hay constancia de ello», aseguran. Aun así se ha activado un refuerzo informativo y preventivo: «Se está interviniendo en colaboración con la Policía Nacional con charlas y acciones dirigidas a las familias, porque grabar y difundir estas agresiones también es un delito».

El ataque, que ya investiga la Fiscalía de Menores, ocurrió en el muelle de Santa Cruz de La Palma y fue grabado en vídeo. Las imágenes, de extrema dureza, muestran cómo un grupo de adolescentes rodea a la víctima entre contenedores portuarios y proceden a acosarla. La Policía Nacional ha confirmado que todos los participantes han sido identificados y se encuentran bajo investigación.

Misma situación en la agresión del sur de Gran Canaria

La Consejería de Educación explica que está actuando del mismo modo que en el reciente caso del sur de Gran Canaria, donde otro vídeo mostraba la vejación a un menor. En aquel episodio, como en el de La Palma, los implicados tampoco pertenecían al mismo centro ni existían indicios de acoso escolar previo. «Se trataba también de un episodio que ocurre en la calle y no viene del instituto», subrayan desde el departamento.

