Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un monento del vídeo en de la agresión a la menor en La Palma. C7

Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»

La Consejería de Educación ha investigado si estos comportamientos se repiten dentro de los institutos donde están matriculados y asegura que no hay constancia de ello

Bárbara Blanco Cruz

Bárbara Blanco Cruz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:13

Comenta

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha descartado que la agresión ocurrida el pasado 23 de octubre en Santa Cruz de La Palma esté relacionada con un acoso que se haya originado en un instituto. Según explican fuentes de la Consejería a CANARIAS7, los menores implicados «no están estudiando en el mismo centro» y el episodio «se produjo fuera de las aulas», por lo que no se considera acoso escolar.

A pesar de ello, Educación recalca que mantiene la vigilancia y la coordinación con los centros para detectar cualquier señal que pudiera trasladarse al ámbito escolar. «Son episodios graves y hay que intervenir para prevenir que conductas así se repitan», apuntan.

Desde Educación confirman que se ha llevado a cabo una investigación para comprobar si alguno de los menores implicados había protagonizado incidentes similares en sus respectivos institutos. «No hay constancia de ello», aseguran. Aun así se ha activado un refuerzo informativo y preventivo: «Se está interviniendo en colaboración con la Policía Nacional con charlas y acciones dirigidas a las familias, porque grabar y difundir estas agresiones también es un delito».

El ataque, que ya investiga la Fiscalía de Menores, ocurrió en el muelle de Santa Cruz de La Palma y fue grabado en vídeo. Las imágenes, de extrema dureza, muestran cómo un grupo de adolescentes rodea a la víctima entre contenedores portuarios y proceden a acosarla. La Policía Nacional ha confirmado que todos los participantes han sido identificados y se encuentran bajo investigación.

Noticias relacionadas

Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo

Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo

Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»

Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»

Misma situación en la agresión del sur de Gran Canaria

La Consejería de Educación explica que está actuando del mismo modo que en el reciente caso del sur de Gran Canaria, donde otro vídeo mostraba la vejación a un menor. En aquel episodio, como en el de La Palma, los implicados tampoco pertenecían al mismo centro ni existían indicios de acoso escolar previo. «Se trataba también de un episodio que ocurre en la calle y no viene del instituto», subrayan desde el departamento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  2. 2 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  4. 4 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  5. 5 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  6. 6 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  7. 7 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  8. 8 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  9. 9 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  10. 10 Protesta en San Bartolomé de Tirajana por la retirada policial de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»

Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»