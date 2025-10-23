Gran Canaria Swim Week conecta talento y mercado en su consolidación como plataforma internacional de negocio Casi medio centenar de compradores de nueve países participaron en jornadas B2B en el espacio showroom que contribuye a fortalecer lazos entre marcas y mercados europeos clave

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:18 Compartir

Gran Canaria Swim Week (GCSW) ha consolidado en esta última edición su papel como plataforma de negocio internacional, ampliando la visibilidad de las marcas participantes y reforzando los lazos comerciales entre Gran Canaria y los mercados europeos más relevantes del sector moda. Esta acción, así como todas las relacionadas con proyección internacional, está coordinada en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

El showroom de compradores internacionales se ha convertido en una de las acciones paralelas más relevantes de este evento por su enfoque comercial y de internacionalización. Este espacio reunió a 40 compradores procedentes de nueve países —Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Italia, Turquía, Portugal, España y Chipre—, junto a representantes de las principales instituciones europeas de moda y del programa de Alianzas Estratégicas.

Durante dos jornadas de trabajo, los profesionales internacionales mantuvieron reuniones personalizadas con 23 marcas participantes de la pasarela, entre ellas Joana Michaela, Alexandra Miro, Victoria Cimadevilla, Macaed, Mare Far Niente, Palmas, Bohodot, Danward, Miss Bikini Luxe, Arantxa Arenas Design, Gisela, Mommy Loves y Melissa Odabash.

El showroom, concebido como un espacio B2B en el backstage de la pasarela, permitió establecer contactos comerciales directos y explorar oportunidades de distribución y colaboración entre las marcas participantes y los compradores internacionales.

Además, asistieron representantes institucionales de seis entidades vinculadas a las alianzas estratégicas de GCSW, entre ellas los Fashion Councils de Alemania y de la República Checa, la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) —representada por Modesto Lomba y Pepa Bueno—, y White Milán, con la presencia de Simona Severini y Raffaella Imo.

La consejera de Desarrollo Económico, Comercio, Industria y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, subrayó la relevancia de este espacio de encuentro como un paso esencial en la proyección exterior del evento. «El Showroom de Compradores Internacionales es la cara más empresarial de la Gran Canaria Swim Week.

Nos permite transformar la visibilidad de las pasarelas en oportunidades reales de negocio para nuestras marcas y consolidar la conexión de la isla con el mercado europeo», afirmó.

Alonso destacó también el valor estratégico de la participación internacional: «Cada reunión, cada contacto, contribuye a posicionar a Gran Canaria como un punto de referencia para la moda baño y resort, un territorio que combina creatividad, profesionalidad y un entorno incomparable para el desarrollo de la industria de la moda».

Los compradores internacionales contaron con un programa personalizado, acreditaciones de acceso, beneficios logísticos y actividades paralelas para facilitar la interacción con diseñadores y marcas locales, así como su inmersión en la experiencia completa de la Gran Canaria Swim Week. Además, cada grupo ha estado liderado por un experto del sector y del país, que han hecho seguimiento, no solo durante su visita, sino que lo harán posterior a su viaje a Gran Canaria. Por otro lado, se ha hecho hincapié en el streaming de la pasarela para aquellos profesionales que no pudieron acudir a la isla.