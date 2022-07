La fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, ahora al juzgado

El pasado 20 de febrero Don Benito y Villanueva de la Serena centraban la atención de todo el país. Los habitantes de los dos municipios extremeños decidían en un referéndum si se unían en una sola localidad. Tras un estrecho sí, no exento de polémica, la fusión salía adelante y el siguiente paso era decidir el nuevo nombre. Vegas Altas fue la opción elegida después de un intenso debate. Por el camino, ante el rechazo de los vecinos, se quedaron las propuestas de una comisón de 14 expertos: Concordia del Guadiana o Mestas del Guadiana.

El 'sí quiero' no parece tener de momento una luna miel tan feliz como parecía ni en el nombre familiar ni en su consumación. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida ha admitido a trámite un recurso de la asociación 'Siempre Don Benito' donde denuncian las presuntas irregularidades del proceso de fusión. Este mismo colectivo vecinal se ha mostrado también en contra de la denominación de Vegas Altas porque, entre otras razones, ya se llama así una pedanía extremeña.

En el recurso planteado por la asociación, se solicita que se declare el porcentaje de los votos favorables del 65,97%. Se trata de un punto clave ya que con esa cifra no se habrían conseguido las dos terceras partes de apoyo. Este era un requisito indispensable para la aprobación. Según figura en el escrutinio oficial, en la votación que se realizó en Don Benito hubo 15.199 votos. De ellos, hubo 10.028 a favor (66,27%), 5.026 en contra (33,21%), 78 votos en blanco (0,52%) y 67 votos nulos (0,44%).

'Siempre Don Benito' también exige la impugnación de la convocatoria en sí. De momento, la jueza ha solicitado los expedientes informativos de la consulta popular y, más allá de la admisión a trámite, no ha entrado a valorar el contenido del recurso .

La noche de la votación

La noche del 20 de febrero se vivió de forma muy diferente en los dos municipios. En Villanueva de la Serena salió el 'sí' de forma holgada, un 90,49% y en Don Benito lo hizo casi de milagro y en el último minuto, un 66,27%, apenas dos décimas más de lo exigido. Horas antes del anuncio del resultado oficial, los índices mostraban el 63%. Con ese porcentaje, la página web habilitada para el seguimiento empezó a arrojar datos confusos y se bloqueó.

El resultado fue tan ajustado que el Ayuntamiento dombenitense se vio en la necesidad de defender la transparencia del recuento y prometer una auditoria a los servicios informáticos de la Diputación de Badajoz.

Celebración el 20 de febrero tras anunciarse el 'sí' / HOY

La protesta de 'Siempre Don Benito' se centra en el recuento de los votos nulos. Defiende que si se tienen en cuenta el resultado es del 65,97%. El pasado 22 de febrero, el Ayuntamiento dombenitense ya sostuvo que según la la Ley de Régimen Electoral General aplicada en el recuento, el voto nulo no cuenta como válido. Por lo tanto, no eleva la barrera de votos necesaria para conseguir escaño. En este caso, el escaño se traducía en fusión o no fusión.

Ni Mestas ni Concordia

Pero el camino de la unión ya ha sufrido otros baches, como el topónimo de la nueva ciudad. Una comisión de 14 expertos proponía dos opciones Mestas del Guadiana o Concordia del Guadiana. Ninguna de los dos convenció a la opinión pública. Ante este rechazo, los alcaldes de ambos muncipios, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, reconocieron el error y desecharon ambos nombres.

149 días después de la votación popular, una reunión de portavoces escogía Vegas Altas para la que sería la tercera ciudad de Extremadura. Ya existe una pedanía con ese nombre en la comunidad, pero al no tener entidad jurídica sería una opción viable para los dos ayuntamientos. Además, el tramo urbano de la EX-206 que une ambas ciudades es precisamente la avenida Vegas Altas, dando nombre también a muchas empresas de ambas localidades.