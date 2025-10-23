Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Familia Real a su llegada al Auditorio para asistir al concierto de los Premios.
La Familia Real a su llegada al Auditorio para asistir al concierto de los Premios. Álex Piña / Vídeo: Inés Barea

La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio

Los Reyes han llegado al Oviedo acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Mañana será la ceremonia de entrega y el sábado cierran su visita en Valdesoto

M. F. A.

Oviedo

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:38

Comenta

La Familia Real Los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, acompañados de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han llegado a Oviedo esta misma tarde para iniciar su agenda con motivo de los Premios Princesa. La primera parada será el Auditorio por el concierto de la Fundación; es la norma.

Sonrientes y saludando a quienes se congregaban a las puertas del Auditorio Sus Majestades han llegado poco después de las siete de la tarde en dos coches distintos, en uno Felipe VI y doña Letizia y por otro sus hijas, la Princesa de Asturias y su hermana la Infganta Sofía.

Bajo el título 'Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX', correrá a cargo de la Orquesta Oviedo Filarmonía junto con el Coro de la Fundación. Ambas formaciones tocarán bajo la dirección de Lucas Macías y con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica. Sonarán obras de los citados Johannes Brahms y de Antonín Dvořák y estará buena parte de los premiados en el patio de butacas.

La agenda

  • Jueves

  • Concierto de los Premios: A las 19 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, 'Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX'.

  • Viernes

  • Audiencias: a las 11.20, premios fin de grado de la Universidad; 11.40, medallas de Asturias y, a continuación, a los galardonados.

  • Ceremonia: la entrega de los premios comienza a las 18.30 horas en el Campoamor.

  • Sábado

  • Entrega del Pueblo Ejemplar a Valdesoto: A partir de las 11.30.

El viernes es el día grande y la agenda de la Familia Real comienza en el Hotel de la Reconquista, en cuyo salón de Consejos se celebrarán las audiencias generales. A las 11.20 horas, a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo; a las 11.40, a los distinguidos con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2025.

Será después, a las doce y media, cuando reciban a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias en el salón Covadonga del Reconquista y almuercen allí con ellos y en compañía de patronos, presidentes de los jurados y autoridades.

Será a las 18.30 horas cuando se celebre la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, con la Familia Real al completo y con discursos de doña Leonor y Felipe VI. Hablarán también Mario Draghi, Eduardo Mendoza, Byung-Chul Han y Graciela Iturbide.

Al día siguiente será la visita a Valdesoto (Siero), que comienza a las 11.30, para la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, en el que se anuncia que hablará solamente la Princesa de Asturias. Es un paso más en el camino de Leonor para liderar los galardones que llevan su nombre. El pasado año, en ese mismo acto, el Rey cambió el protocolo para hablar antes que ella y dejar que fuera la Princesa quien cerrara el acto. También dejó que solo ella glosara a los premiados en el Campoamor y que fuera ella quien convocara los galardones de este 2025.

canarias7 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio