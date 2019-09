Faltan más de 300 docentes en las aulas dos semanas después de iniciarse el curso

La directora general de Personal de la administración educativa canaria, Marisol Collado, reconoce que «la situación es dramática» y culpó ayer al antiguo equipo de la Consejería de no haber previsto el «impacto» que tendría en las listas de empleo la bajada a las 18 horas lectivas del profesorado de secundaria este curso, que ha supuesto la ampliación de la plantilla en unas 1.400 personas y ha dejado «absolutamente agotadas» las listas en 14 especialidades de secundaria y FP.

Cubrir todas las plazas de profesorado está siendo uno de los principales escollos del inicio de curso para el nuevo equipo de la Consejería de Educación. Según los datos de la propia administración, faltan por nombrar 300 profesores que deberían estar dando clases en las aulas de las islas, la mayoría en secundaria, y que no se han incorporado por dos razones: las listas de empleo están «absolutamente agotadas» en varias especialidades, entre ellas Lengua, Matemáticas o Física y Química , y se ha producido un error en la gestión de las bajas médicas del profesorado, «un problema burocrático grave» que ha originado que no se tramite su sustitución por otros docentes.

Apertura de listas.

Collado afirmó que se está haciendo «un diagnóstico centro a centro» y anunció que además de la resolución para que los profesores que estaban congelados en las listas de sustituciones puedan cambiar su situación a disponibles para dar clase, se prevé arbitrar ya y de forma urgente la apertura del proceso para incorporar a más docentes en las especialidades deficitarias. Sin embargo, este trámite lleva un tiempo, ya que las personas aspirantes deben presentar la documentación –título de la carrera y del máster de secundaria o CAP– y luego hacer una «prueba tipo test».

Según Collado, la situación es «muy preocupante» e insiste en responsabilizar al equipo anterior de falta de previsión: «Que todo el mundo entienda que cuando fuimos a nombrar a profesores de matemáticas había solo cinco en las listas. La bajada a las 18 horas absorbió gran parte de esas listas y eso no se previó».

Lo que no es atribuible al equipo anterior es el fallo en el sistema de gestión de las bajas médicas, que está imposibilitando cubrirlas. Según Collado, no se han podido grabar en el sistema las bajas del profesorado «por un cambio de código en el modelo» y por un problema de gestión interna en el servicio de Inspección Médica que ha hecho que no llegara a Personal el recuento del profesorado enfermo que necesita ser sustituido . «Estamos llamando a los centros e informando de sistemas alternativos de registros de las bajas», añade la responsable de Personal, quien espera que «se puedan mandar cuanto antes los sustitutos a los centros».