Una guardia civil mata a tiros a sus dos hijas y se suicida en Cuenca

Una agente de la Guardia Civil, Paola B.C. y de 42 años, ha matado a tiros primera hora de la mañana de hoy a sus dos hijas, de 9 y 11 años, en una vivienda de la propia casa cuartel del instituto armado de Quintanar del Rey (Cuenca). Instantes después, la funcionaria, con el mismo arma, se ha quitado la vida.

Según fuentes de la investigación, la agente se encontraba en trámites de separación del padre de las niñas en un proceso que no estaba siendo amistoso, por lo que se apunta que el móvil del doble asesinato haya podido ser una suerte de venganza hacia su pareja, que en la actualidad no residía en el acuartelamiento. No obstante, de acuerdo con estas mismas fuentes, la guardia no había presentado en los últimos días «conductas anómalas» ni constan bajas recientes por motivos psicológicos.

Los hechos se han descubierto poco después de las 7 de la mañana, según han confirmado fuentes de Emergencias 112. Ha sido un compañero de Paola B.C. el que, extrañado por el hecho de que la agente no hubiera acudido a su puesto de trabajo y no respondiera a sus llamadsa, ha acudido a su casa del pabellón oficial del acuartelamiento. Allí, tras tocar a la puerta y no obtener respuesta ha forzado la puerta de la vivienda oficial y ha encontrado los tres cuerpos sin vida. La cadáver de la agente todavía portaba en su mano derecha su arma reglamentaria.

Un médico de emergencias del 112 y una ambulancia de urgencias se han desplazado hasta el acuartelamiento, donde residían habitualmente la madre y las dos menores, pero solo han podido confirmar el fallecimiento de las tres.

Investigación

Hasta el cuartel se han desplazado unidades de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la propia Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca para hacerse cargo de la investigación de este suceso que ha conmovido a esta pequeña localidad conquense de poco más de 7.500 habitantes.

En Quintanar están destinados once guardias, un cabo y un sargento. La mayoría de ellos viven, junto a sus familias, en el acuartelamiento del número 47 de la Carretera de Villagarcía del Llano, donde han tenido lugar los asesinatos y el suicidio.