David es uno más y el éxito es colectivo: de él, su familia y el colegio autismo De los 3.005 estudiantes con TEA escolarizados en Canarias 2.319, un 77%, acuden a aulas ordinarias, once de ellos en el colegio El Tablero. Así es la educación inclusiva a

Cuatrocientos noventa niños y niñas de Infantil y Primaria cruzan cada día las puertas del colegio El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana. Este mes lo primero que ven al entrar es un gran mural dedicado al trastorno del espectro autista (TEA), del que se celebró su día el pasado 2 de abril. Son piezas de un puzle, símbolo del autismo en representación de la diversidad reunidas en los distintos cartelones que ha trabajado cada grupo del colegio.

«Somos un centro TEA», dice con orgullo la directora, Asunción Vega. En este colegio hay 11 niños y niñas con TEA que acuden a un aula ordinaria. La mayoría de ellos no requiere apoyo. También hay un aula enclave -unidades de escolarización en las que se proporciona respuesta educativa al estudiantado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y que requiere de adaptaciones del currículum escolar-.

Pero, además, hay un porcentaje de niños y niñas «pendiente de diagnosticar» y cuyo posible TEA ha sido detectado por el equipo del centro.

David en el aula de 4º de Primaria, en el CEIP El Tablero. / cober

Para David este es su cuarto año en este colegio. Tiene 9 años, está en cuarto de Primaria y es uno de los estudiantes con TEA que va a un aula ordinaria. Para que esto sea posible el colegio se ha adaptado a David y al alumnado como él. Sabiendo que entienden mejor la comunicación visual todo el centro está lleno de pictogramas indicando dónde están las aulas y qué aula es cada una de las estancias, quien en quien en el equipo docente y ordenando las tareas y rutinas cotidianas.

Los compañeros y compañeras de David saben que si hay mucho ruido le afecta y tienen una clave -dicen «cero»- para bajar el volumen cuando creen que le puede afectar.

Pictogramas en el CEIP El Tablero. / cober

Música en lugar de sirena

En el colegio El Tablero tampoco suena la clásica sirena que marca el final de la clase. Ponen música, y buena parte «sale de las aulas bailando». La idea de utilizar melodías ha tenido tanto éxito que «el portero recibe peticiones, a veces hasta le piden que ponga el himno de la UD Las Palmas si ha ganado», narra la directora.

«David fue todo un reto cuando llegó. Nos enseñó a ver un aspecto más del espectro autista. Vimos que necesitaba recursos y, por suerte, ese mismo año nos eligieron como pilotaje TEA. Nos hemos sensibilizado y nos hemos formado. Ahora entendemos mucho más a este alumnado y hemos sensibilizado a las familias y al resto del estudiantado. David necesita ayuda, pero en clase teniendo esos recursos es uno más y es algo maravilloso. El alumnado colabora siempre. Siempre tiene sus ayudantes -en referencia a niños y niñas de su clase que le prestan ayuda-. Para nosotros David es un éxito», explica Asunción Vega.

Este curso también se ha incorporado al centro una niña con TEA y va a la misma clase que David. Ambos, además, van al comedor del centro, aunque para evitar los ruidos almuerzan en una de las zonas más tranquilas -la covid ha hecho que el comedor se reparta por buena parte de las instalaciones para mantener a los grupos burbuja­-.

Vídeo. Docentes en la sala de convivencia del CEIOP El Tablero. / cober

Diferentes

Nieves Díaz, especialista en audición y lenguaje TEA, Lourdes Aguirre, orientadora del centro, Rita Díaz, tutora de 4ºC, la clase de David, Yésica Rodríguez, cotutora de 4ºC, Cristina Monagas, terapeuta, Cristina Betancor, maestra de pedagogía terapéutica de TEA y Johanna López, auxiliar, se encuentran en la que llaman sala de convivencia. Todas ellas están de acuerdo en que no hay dos niños o niña iguales, pero tampoco dos escolares con TEA que respondan al mismo patrón. «El espectro autista es muy amplio y aquí tenemos a un grupo muy heterogéneo. La mayoría va muy bien académicamente sin apoyos, otros sí lo necesitan», comentan.

Docentes del CEIP El Tablero ante el mural que hizo el alumnado por el Día de Autismo el pasado 2 de abril. / cober

El profesorado de este colegio ha dado «pasos agigantados» en la inclusión gracias a la participación en el proyecto piloto que puso en marcha Educación. Eso significó «recursos» tanto personales como económicos, y formación, explica la directora. «Implica mucho trabajo y con ratios de entre 20 y 25 estudiantes por aula es necesario ese apoyo».

Aumenta el alumnado TEA

Este curso 23.068 menores del total de escolarizados en las escuelas e institutos públicos de Canarias tienen necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). De ellos 3.005 presentan un TEA, un 20,15% más que el curso anterior en el que estaban matriculados 2.501 menores y un 39,24% superior a las cifras del curso 2019-20, cuando eran 2.158 estudiantes con TEA. Que cada vez hay más alumnado con TEA es un hecho, reconocen en el centro.

De los 3.005 estudiantes TEA que hay matriculados este año en Canarias, 2.319 acuden a aulas ordinarias, un 77%, 465 están en aulas enclave, apoyados por 64 cuidadoras, y 221 están escolarizados en un centro de educación especial.

Esa fue precisamente la alternativa en la que le insistían a Isabel Nievas, la madre de David sin que, como ella pedía, le hicieran al menos algún tipo de valoración. Es que me daban el no de entrada, lamenta. Hoy, cuando ve a su hijo en el colegio rodeado de sus compañeros y compañeras siente satisfacción. «Es que le encanta venir al colegio», asegura la madre de David.

Docentes del CEIP El Tablero. / COBER

El resto del alumnado se beneficia

Hay aulas en las que los escolares no saben que hay algún alumno o alumna con TEA en el grupo. El año pasado cuatro estudiantes con TEA aprobaron sexto de Primaria y pasaron a la ESO. «Eso nos hizo cambiar cosas, como preparar un plan de visitas a los institutos por primera vez», señala Vega.

En el aula de David el alumnado sabe que tiene TEA. Al principio, cuando llegó al colegio, pasó por un período de adaptación. ¿Perjudica o atrasa esto al resto de niños y niñas de la clase? El no es rotundo. Todas coinciden en que es al contrario. El resto del alumnado se «beneficia» de las adaptaciones pensadas para David. Por ejemplo de su agenda, que cambia cada día y pone a la vista en su mesa, porque tiene pictogramas y es muy fácil y rápido saber qué cuál es la siguiente tarea. «Todos se benefician de las metodologías inclusivas donde quepan todos. Eso es un hecho», zanja la directora del centro.

El colegio trabaja desde infantil con el alumnado para que comprendan que la sociedad no es homogénea, lo que les ayuda a entender al otro. «Si lo ven desde pequeños no les va a causar sorpresa, lo normalizan», coinciden las docentes.

Rita Díaz, tutora de la clase de David, recuerda que fue maestra en un aula unitaria, esto es, una clase con un número reducido de estudiantes pero de edades y cursos diferentes. «Los más pequeños aprendían de los más grandes, y estos los ayudaban, y los más grandes aprendían también de los más pequeños, abunda.

La mesa de David y la de su compañera, también con TEA. Ambos disponen de cascos para cuando hay mucho ruido. / COBER

Los estereotipos sobre las personas autistas

David ahora tiene unos cascos que lo aíslan del ruido y que puede utilizar cuando lo necesite. También tiene unos la nueva alumna con TEA que ha entrado este año al colegio y que está en la misma clase. Su adaptación ha sido mucho más rápida gracias a la experiencia con David, dicen las profesoras.

Los estereotipos se quedan fuera de las aulas. David es «muy bueno» en inglés, por ejemplo. Tiene un oído extraordinario para la música y también es muy cariñoso. Su cotutora, Yésica Rodríguez, empezó a trabajar en el colegio El Tablero este curso. «Al principio no le gustaba que lo tocara, no me conocía. Pero poco a poco lo fue haciendo», reconoce.

Tras una actuación en la asignatura Emocrea se sientan en el suelo a repasarla. El grupo de 4º C ha inventado una letra sobre un calcetín desparejado. Inés Araña, la profesora de esta materia, les pide que la repitan. Coreografía y letra salen estupendamente. Al final todos se abrazan a Inés. En ese abrazo colectivo en el que el grupo hace piña también está David y la nueva compañera con TEA.

'Vemos el mundo diferente' reza un cartel en una de las puertas de acceso al colegio, una muestra más del compromiso de este centro con la diversidad.

La docencia compartida es otra de las novedades que implica la inclusión. En buena parte de las aulas trabajan al mismo tiempo la docente y la auxiliar, que apoya al alumnado que necesita ayuda. «Es otra forma de hacer las cosas, hay que acostumbrarse», explican las docentes, que celebran la adaptación a las metodologías inclusivas en este centro.

Vídeo. Vídeo que hizo la madre de David, Isabel Nievas para concienciar sobre el autismo. / C7

«Cuando vino aquí empezó a ser un niño. Antes todo era ir a terapias»

Cuando a Isabel Nievas pisó por primera vez el colegio El Tablero supo que era el centro para su hijo. Buscaba una alternativa al centro en el que estaba, en Vecindario, donde solo le ofrecían un aula enclave o ir a un centro especial. «Solo veían lo negativo. Aquí en cambio ven lo positivo», afirma.

Isabel se especializó en autismo para ayudar a su hijo tras el diagnóstico. «Se adaptó toda la casa al niño», explica, con pictogramas por todas partes. «Nos costó mucho escolarizarlo», añade, porque no le daban alternativas. Cuando entró en El Tablero la vida de David cambio. «Empezó a ser un niño y al año dejamos algunas terapias. Antes era de lunes a viernes». «Aquí ven el potencial de mi hijo, se siente arropado, atendido y cada vez mejora más y más», reconoce.

La tarea pendiente: concienciar a la sociedad

P ero aún falta mucho por hacer fuera del centro. Nieves narra los problemas que tiene cuando va a un parque, porque otros niños se ríen de David por su ecolalia (repetición de lo que escucha). «Para mí que se visibilice el autismo significa que van a entender más a mi hijo», reconoce Isabel