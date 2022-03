El alumnado autista aumenta en Canarias un 39,24% en dos años: hay más porque llegan a las escuelas

La consejera de Educación, Manuela Armas, mostró la pasada semana su sorpresa por el auge en las escuelas canarias de alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA) y avanzó en la comisión parlamentaria a la que acudió que ante ese «increíble» aumento ha pedido a Sanidad un estudio.

La consejera no puso cifras a ese auge, pero según los datos abiertos que ofrece la página web de Educación, este curso 23.068 menores estan escolarizados en las escuelas e institutos públicos y tienen necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). De ellos 3.005 presentan un TEA, un 20,15% más que el curso anterior en el que estaban matriculados 2.501 menores y un 39,24% superior a las cifras del curso 2019-20, cuando eran 2.158 estudiantes con TEA e incluye las tres modalidades de escolarización: en aula ordinaria, en aula enclave y en centros especiales.

Educación solo ofrece estos datos para los últimos tres cursos, pero si se compara con el de 2016-17, el aumento es del 458% pues ese año solo había 448 estudiantes. Estas cifras aparecen en el informe 'El alumnado con trastorno del espectro del autismo en España', elaborado por la Confederación Autismo España y publicado en 2020 con información que aportó la Consejería canaria de Educación.

En este informe se señala que «el análisis de los datos proporcionados por el Ministerio de Educación en los últimos cursos escolares constata el significativo aumento del alumnado identificado con este diagnóstico en el sistema educativo, especialmente en la etapa de educación Primaria».

Diagnóstico temprano

Para las personas que trabajan con autistas no es ninguna novedad. «El pronóstico temprano por el buen diagnóstico y las políticas de inclusión hacen que ya no estén recluidos en centros especiales sino que lleguen a las escuelas», responde la experta en autismo Sol Fortea, profesora e investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y responsable del centro de Psicología Infantil Fortea.

Hoy en día se detecta un trastorno del espectro del autismo en bebés de año y medio, señala la investigadora «y si se empieza a tratar tan pronto se para el transcurso del trastorno y pueden optar a ir a la escuela. Antes, cuando no se diagnosticaban de forma tan precoz, el trastorno seguía su curso produciendo deterioro cognitivo. Además, ahora tenemos a la vuelta de la esquina la agenda 20-30 para trabajar por la inclusión», añade Sol Fortea.

«Al detectarse tan pronto mejoran muchísimo. Se evita el deterioro que les discapacita mucho y que vayan a centros de educación especial. Ahora pueden ir a las escuelas, aunque necesitan apoyos y para eso se requieren recursos humanos», abunda Sol Fortea. «Cuando no intervienes y no hay atención temprana el trastorno sigue su curso, no aparece el lenguaje, no se relacionan, presentan problemas de conducta...»

Cuando reciben atención temprana todo cambia. De hecho, explica, «hace años entre el 70 y el 80% de personas con TEA tenían discapacidad intelectual, ahora esa cifra está por debajo del 30% si se ha intervenido de manera precoz. Y eso que se empezado a trabajar así hace cuatro días como quien dice, antes no había servicio de atención temprana», lamenta.

Si, además, en la escuela cuentan con apoyos específicos «a medida que va creciendo el pronóstico es mejor, la adaptación es mejor y necesitan cada vez menos ayuda», añade.

La experta también explica que antes «muchos chiquillos con Asperger se quedaban atrás, no aparecían en las listas porque no se les diagnosticaba. Pero ahora, con las herramientas diagnósticas detectamos parte de ese espectro que presenta una actitud muy normalizada», señala la investigadora. El Asperger, según la Confederación Autismo España, «comparte las características nucleares del autismo. La persona tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior».

Prevalencia: una persona con TEA por cada 100

La prevalencia de los trastornos del espectro autista (TEA) están directamente relacionadas con el diagnóstico precoz. señala Sol Fortea, y en Canarias ya estamos en torno a la media de diagnósticos europea, una persona de cada 100 tiene TEA, «pero nos estamos acercando a las cifras norteamericanas de una persona de cada 50», advierte.

Fortea recuerda que su tesis doctoral precisamente fue un estudio de la prevalencia de TEA en la provincia de Las Palmas. «Eran datos de 2010 y 2011 y la prevalencia era el 0,68 % de la población. Ahora llega al 1% debido a la detección temprana y que se ha abierto el espectro a otros trastornos».

«Un niño con autismo por cada dos aulas»

Cabe recordar que la consejera de Educación, Manuela Armas, dijo el pasado viernes que «no se había visto nunca» que en una aula de 20 niños, tres alumnos tuvieran autismo.

Según estima la experta Sol Fortea en base a la prevalencia cada vez mayor de los TEA, en las islas habrá «un niño con autismo por cada dos aulas».

María Afonso, coordinadora de Servicios de la Asociación de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas (Apnalp) lo denomina «boom» y cree que la Consejería de Educación se ha dado cuenta «con diez años de retraso» de lo que está pasando. «Hay un boom de casos diagnosticados de TEA» y es «una tendencia mundial. En Canarias seguimos la misma estela que la tendencia nacional», abunda. Coincide con Fortea en que la respuesta es que se diagnostica precozmente y se da atención temprana, pero cree que el sistema educativo se ve «desbordado» para atender al alumnado con TEA.

«Hace falta más personal y tiene que estar formado en autismo» insiste Fortea.