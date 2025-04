Elizabeth Hernández: «Quiero que las médicas sientan que es su momento»

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 1 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Elizabeth Hernández se convirtió este miércoles en la primera presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas.

Con el salón de actos de la entidad colegial abarrotado, la médica tomó posesión de su cargo, relevando al neumólogo Pedro Cabrera, quien ha dirigido la organización profesional durante los últimos 19 años.

«Ser la primera mujer presidenta en el Colegio de Médicos de Las Palmas es un enorme honor para mí. Hoy estoy aquí, pero quiero que también todas esas mujeres médicas sientan que es su momento», señaló la experta en gestión sanitaria y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.

Hernández resaltó «la excelencia» del legado recibido de su predecesor al frente del colegio. «Tenemos la enorme responsabilidad de mejorarlo y de introducir algunas innovaciones», comentó respecto al trabajo realizado por la Junta Directiva saliente.

«Uno de los grandes retos para mí es el de conectar generaciones. Tenemos un 22% de colegiados de entre 31 y 40 años, con el doble de mujeres, casi 900 frente a 400 hombres, y el siguiente segmento más amplio de colegiados son, con un 20%, los médicos de entre 61 y 70 años. En este rango hay el doble de hombres que de mujeres», precisó Hernández.

Su idea es tender puentes entre los dos segmentos y que los jóvenes ayuden a los mayores a embarcarse en la transformación digital y a perderle el miedo a la inteligencia artificial o la realidad virtual. «En los profesionales de entre 61 y 70 años hay talento que no se puede desperdiciar y mucho conocimiento que no está en los libros, que no está en Internet. Hay que conectar esas generaciones para que todos se sientan realmente escuchados y el colegio tiene que ser un lugar para hablar», apuntó.

Este espacio de comunicación para los profesionales de la Medicina también debe abrirse al resto de la sociedad, en opinión de Hernández. «Tiene que ser un lugar para hablar con los colegiados, para escuchar a los colegiados y para hablar con la sociedad y escuchar a la sociedad», dijo.

Guerra al intrusismo y las agresiones

Uno de los objetivos de la médica al frente de la entidad será frenar el intrusismo profesional, que se manifiesta en la proliferación de pseudoterapias. «Ahí seremos firmes. La ciencia es la ciencia y poca discusión tiene», subrayó.

Otro frente en el que el colegio será beligerante será el de las agresiones a los profesionales, unos actos violentos que quiebran la relación de confianza médico-paciente que, según Hernández, debería mantenerse inalterable para garantizar la calidad de la asistencia.

Además, la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas anunció que la entidad prestará especial atención al cuidado que reciben los médicos en calidad de cuidadores, un desgaste que se acentuó en la pandemia de la Covid-19 y del que aún no se han repuesto. «Lo dimos todo y esto, todavía, se hace sentir en nuestros médicos y médicas. Está ahí», admitió Hernández.

Entre los asistentes a la toma de posesión estuvieron la exministra de Sanidad y actual presidenta de la Agrupación Mutual de Aseguradoras, Ana Pastor, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Carlos Díaz, quien agradeció a Hernández su implicación en proyectos del SCS como el visor único de la historia clínica o el abordaje de las listas de espera.

Ampliar Hernández (i) y sus antecesores al frente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Marcos Gómez (c) y Pedro Cabrera (d). Cober Con una huelga en el horizonte El Colegio de Médicos de Las Palmas apoya la huelga prevista para el 23 de mayo para reclamar un estatuto marco específico para la profesión. «Creemos que el Estatuto tiene mucho margen de mejora. El colegio apoyará a nuestros médicos», señaló Hernández. En todo caso, dijo que el diálogo debe marcar las relaciones de la Organización Médica Colegial con el Ministerio de Sanidad y de las organizaciones colegiales regionales con las respectivas consejerías.