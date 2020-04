El miedo y los sueños truncados de las prostitutas

El gran deseo de las mujeres que atiende este centro es el de conseguir un empleo para poder dejar atrás ese contexto. De hecho, el pasado año, 74 de ellas realizaron una formación a través de esta ONG. “La sociedad las culpa de una situación a la que no se está dando alternativas y se les pone el pie encima para que no avancen”, subraya Alemán. Además, recuerda que el 90% son extranjeras que vienen de países en situación de pobreza y el poco dinero que ganan es para enviar a sus familias. Es el caso de otra de las mujeres que ha contado su testimonio a este medio: “Me llevó a iniciarme en la prostitución la necesidad. Soy cabeza de hogar, responsable de mi padre y de mi hija. Llegué a España en avión, en malas condiciones y debiendo dinero, una deuda de 5.000 euros”. “No ha sido una elección este camino; tener sexo sin amor o sin atracción nunca será fácil, nunca es fácil sentir caricias de un ser no deseado”, asegura esta mujer , que también ha preferido salvaguardar su identidad.

Cáritas y Médicos del Mundo remarcan el aumento de peticiones de ayuda

Las mujeres que se encuentran en esta situación en Canarias proceden de múltiples países, pero en los últimos años ha aumentado el número de Colombia y Venezuela, aunque también hay de Ecuador, República Dominicana, Brasil o Nigeria. “Es triste, pero esto va por demanda”, lamenta la responsable de Centro Lugo. Señala que en su mayoría son menores de 35 años, aunque también hay mayores, en su mayoría españolas que fueron prostituidas en una época de sus vidas, lo dejaron y volvieron a entrar en esta situación. Hay mujeres hasta de 76 años. No obstante, además de las mayores, el perfil que se encuentra en mayor estado de vulnerabilidad son las migrantes en situación administrativa irregular. “Si hay una apuesta para dar alternativas reales a las mujeres, esta debe pasar también por una modificación de las leyes de extranjería porque al final la única manera que tienen de salir de sus países es atarse a redes de trata y luego, una vez que llegan a España, las abocamos a seguir en ese sistema porque no pueden regularizar su situación y viven en precariedad”, asegura. Alemán defiende que este es un momento clave para luchar contra un sistema capitalista “que todo lo convierte en mercancía”, en este caso el cuerpo de las mujeres, y por una reconstrucción de la economía “pasando por la redistribución de la riqueza”.

Otra de las mujeres explica a este medio su historia por escrito. Narra que antes tenía un negocio en su país, pero todo se truncó después de que su hija fuera asesinada por grupos armados hace más de diez años. Tuvo que huir por miedo y una vez en España, al pasar el tiempo y no conseguir trabajo, ya que tampoco tenía regularizada su situación, se inició en el mundo de la prostitución, porque además quería enviar a su país dinero para su hijo y su nieta. “Muchas veces he querido salir corriendo y no volver a saber nada más de esa vida, pero cuando el dinero se me acaba me toca volver”. Se imagina su futuro “trabajando en otra cosa para que mis hijos no tengan que bajar la cabeza” y “sentirme bien conmigo misma”. La mujer concluye diciendo: “Quisiera volver a trabajar en una empresa, me siento cansada y agotada de esta vida, ya no la quiero más, quisiera que me dieran la oportunidad de un trabajo para salir adelante con mi familia y demostrar que puedo servirle a la sociedad en otras cosas”.