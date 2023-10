El Supremo tumba el recurso canario de los conservatorios contra la estabilización

El Tribunal Supremo (TS) acaba de desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 68 docentes de los conservatorios canarios contra el real decreto que permite que las comunidades convoquen procesos extraordinarios de estabilización para reducir la interinidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, tumba una de las principales alegaciones de estos docentes: que no concurrían en igualdad de condiciones con el profesorado foráneo dado que en ninguno de los dos centros canarios se habían convocado oposiciones y eso contaba como mérito. En base a esta premisa ya lograron el pasado mes de junio el Gobierno canario les sacara del proceso en marcha en otras áreas como sanidad o el resto de los ciclos educativos, a través de una enmienda incluida en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

«Que en algunas comunidades autónomas se hayan celebrado en el pasado oposiciones para la cobertura de plazas docentes y en otras no se haya hecho no supone, en términos de igualdad ante la ley, ninguna discriminación entre los ciudadanos», dice el TS.

93 plazas, 70 por méritos y 23 por oposición Las plazas de estabilización en los conservatorios de música de Canarias son 93. De ellas 70 se ofertan en la modalidad de concurso de méritos y 23 por la de concurso-oposición. Este proceso salió de la estabilización general que inició el Gobierno de Canarias en una enmienda en los Presupuestos, pero debe estar concluido antes de diciembre de 2024. La sentencia del Tribunal Supremo rechazada las circunstancias «singulares y excepcionales» de los conservatorio canarios, y recuerda que aunque han sido excluidos, se les puede aplicar el mismo decreto que recurrieron.

Nada impide presentarse a oposiciones en otra comunidad

El tribunal da un tirón de orejas al Gobierno autonómico, pues el no haber convocado nunca oposiciones puede ser «criticable e irregular». Pero «lo decisivo», señala, es que todo ciudadano puede presentarse a los procesos selectivos convocados por una comunidad autónoma aunque no sea aquella en la que reside». Es decir, aclara el alto tribunal, «nada impedía a los canarios opositar a plazas de profesores de música» convocadas en otras regiones, de la misma manera que «nada impide a los de otras comunidades a los de otras partes de España presentarse, tal y como temen los recurrentes a las que convoque Canarias». Así, añade el TS, «el reproche de los recurrentes parte de una premisa incorrecta e inaceptable, a saber: que los españoles están inevitablemente atados, a todos los efectos, al territorio autonómico en que residen».

Además, en el fallo expone el error de quienes han recurrido sobre el baremo, al señalar que no da suficiente peso a la experiencia previa como docente no fijo «la verdad es que no es así: frente al sistema ordinario, en que la formación académica tiene el mismo o mayor peso que la experiencia previa el baremo del Real Decreto 270/2022 invierte la relación entre ambos conceptos para el proceso de regularización del empleo temporal» Precisamente, dice, «para favorecer dicha regularización».

Tampoco, señala el TS, el profesorado de los conservatorios ha demostrado, como decía, que se les trata de forma diferenciada frente a otros colectivos como el sanitario.