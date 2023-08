Serra: «Salimos del ranking de Shanghái porque ya no estoy como investigador altamente citado» «No estamos ni mejor ni peor, no ha cambiado nada», dice el rector sobre el retroceso de la ULPGC en la clasificación mundial de universidades

T. Artiles Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

«Nosotros no es que estemos haciendo las cosas mejor o peor, no ha cambiado nada, solo que yo, un solo investigador, he dejado de estar en la lista de los altamente citados». El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, afirma que «hace meses» sabía y había comunicado a su equipo que la ULPGC se iba a caer de la lista de las mejores mil universidades del ranking de Shanghái, cuya edición de 2023 se publicó este martes.

Este retroceso lo vincula directamente a que él ha dejado de estar en el listado de científicos altamente citados, uno de los cuatro indicadores de excelencia investigadora que valora la prestigiosa clasificación mundial y que en 2016 hizo entrar a la universidad en el ranking. Los otros ítems valorados se basan en los premios Nobel egresados o docentes, artículos publicados en Science y Nature o el rendimiento académico per cápita de cada institución. Noticia Relacionada La ULPGC empeora y deja de estar entre las mejores mil universidades del mundo CANARIAS7 El rector asegura que la ULPGC estará «por el puesto 1.050, el año pasado estábamos en el 900 y hemos bajado solo por este indicador». Los motivos de su salida de la lista de investigadores altamente citados que publica anualmente Clarivate Analytics se debe a la republicación revisada de un trabajo, el Estudio Predimed sobre los beneficios de la dieta mediterránea, que hizo que él y otra veintena de investigadores españoles fueran incluidos en esta prestigiosa lista. «Es uno de los artículos más citados de la historia de la ciencia que hizo que la ULPGC entrara en 2016 en el ranking de Shanghái», señala el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Al haber sido republicado, explica, sin que afecte al estudio, ha tenido menos citas y eso ha repercutido en el retroceso en el ranking de varias universidades españolas por la salida de estos investigadores del listado de autores altamente citados. Aún así, Serra destaca que en esta clasificación mundial, liderada un año más por Harvard, «a partir de la posición 200 las puntuaciones van de 10 sobre 100, o sea de 1 sobre 10, para abajo y a partir de ahí las diferencias son mínimas» entre los campus. En este sentido, asegura que el nivel investigador de la ULPGC es similar a la mayoría de universidades españolas y a La Laguna. La Clasificación Académica de las Universidades del Mundo (ARWU, por sus siglas en inglés), es elaborado por un grupo de especialistas de la Universidad Jiao Tong de Shanghái para valorar la calidad de las 1.000 mejores universidades del mundo. Si en la edición de 2023 la ULPGC se cae de este listado, la otra universidad pública canaria, la de La Laguna (ULL), mejora y se sitúa en el escalón de los 601-700 mejores campus. Según Serra, esto se debe a que el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) «está unido» a la ULL y cualquiera de sus 200 investigadores que publiquen «cuentan también para la Universidad de La Laguna», con la peculiaridad de que son científicos que casi no imparten docencia. «Solo en 2022 publicaron más de 600 artículos y recibieron 10.000 citas, solo eso representa más del 40% de la producción científica de La Laguna», sostiene el rector de la ULPGC, quien incide en que «hay que explicar las cosas porque si no se pueden sacar conclusiones erróneas» cuando se publican este tipo de clasificaciones. Las dos universidades públicas canarias son «muy parecidas y con un entorno muy parecido», sostiene el rector, quien apunta que los tres investigadores canarios con más citas son científicos de la ULPGC: Marisol Izquierdo y José Antonio López Calbet y él mismo. Lluís Serra destaca que la ULPGC mantiene fortalezas investigadoras en áreas como Economía, Turismo o Veterinaria, «donde estamos entre los mejores del mundo», e insiste en que el descenso en el ranking global solo se debe a «la caída de un investigador altamente citado, que influye mucho». Y vaticina que la universidad grancanaria volverá a entrar en el ranking «seguramente en dos o tres años cuando pase la demora por este artículo, porque publicar en Nature o Science es algo complicadísimo, por no hablar de contratar premios Nobel».