«Estoy seguro de que nuestros profesores interinos sacarán la gran mayoría de las plazas»

Muchos docentes interinos de las islas, que suponen más del 30% de la plantilla, viven con incertidumbre el proceso de estabilización por la ausencia de baremos que les beneficien frente al elevado número de solicitantes de otras comunidades. El director general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno canario comparte la preocupación pero está convencido de que la gran mayoría de las 5.113 plazas las sacarán los docentes canarios.

-¿Hay alguna posibilidad de que se cambien baremos en el proceso de estabilización que favorezcan que las plazas que saca Canarias sean para el profesorado interino de las islas?

-Hay un real decreto, el 270, que es de obligado cumplimiento para tosas las comunidades autónomas. Si hubiese alguna posibilidad de cambio no depende de nosotros sino del Gobierno de la nación, porque es un real decreto.

-La consejera de Educación ha dicho varias veces que Canarias ha hecho todo lo posible para que se incluyeran baremos en el concurso de méritos que beneficiaran al profesorado de Canarias, pero hay sindicatos docentes y partidos que lo ponen en duda.

-Siempre hemos propuesto al ministerio todos los cambios que tenían que haberse producido para favorecer a nuestro profesorado interino. Y no solo nosotros, sino el resto de comunidades. Por ejemplo primero le dijimos que hubiese algo de presencialidad en el concurso de méritos, pero dijeron que no podía haber ningún tipo de excepcionalidad que evitara que cualquier docente de todo el país se pudiera presentar. También propusimos premiar más los servicios realizados en nuestra comunidad o la posibilidad de hacer algún tipo de examen sobre temas canarios, como propuso el Parlamento. A todo nos dijeron que no era viable legalmente, como a que la documentación se tuviera que entregar aquí. También todas las comunidades estábamos de acuerdo con que era discriminatorio puntuar por ejemplo por oposiciones que no se habían celebrado en la comunidad donde se optaba a la plaza. Porque nosotros no hemos convocado oposiciones en conservatorios, ni en otras enseñanzas artísticas o en algunas especialidades minoritarias de FP y si vienen de algunas comunidades tendrán esos puntos que aquí no se han podido tener. Y también dijeron que no. Y esto es algo que nosotros se lo dijimos a nuestros sindicatos, que íbamos a llevar a la comisión de Personal la discriminación en las especialidades donde no ha habido oposiciones o la exigencia de premiar más la antigüedad del profesorado interino, llevarlo hasta 14 años como mínimo.

-¿No siente frustración por no haber sacado adelante ninguna de esas propuestas?

-Sí, en ocasiones ocurre que hacemos propuestas que van a favor de nuestro profesorado interino y ves que un jurista dice que no se puede por un motivo u otro. Los cuerpos docentes son cuerpos estatales y dependemos mucho del ministerio, que regula todo el ámbito nacional. Pero siempre te preguntas si no habrá algún resquicio legal, pero nosotros como administración llevamos la propuesta y tenemos que acatar la ley, porque el real decreto 270 es de obligado cumplimiento. Y también, con total transparencia, es lo que le hemos trasladado a los sindicatos. Porque lo hemos negociado con los sindicatos, y siempre hemos contado con al menos dos que han apoyado las propuestas que hemos llevado.

-Hay 35.000 solicitudes para las 3.800 plazas del concurso de méritos. Es una cifra muy elevada.

-Sí, sí es elevada. Pero si lo comparas con las últimas oposiciones de secundaria de 2021 que se presentaron 23.000 personas, la proporción es incluso peor.

-Pero aquí solo se presentan docentes con méritos, que ya han trabajado.

-Sí. Son muchos. Todavía estamos mirando las solicitudes, las estamos desglosando, tenemos datos globales pero tenemos que ver la experiencia de cada uno. El baremo es complicado.

-Más de la mitad de esas solicitudes son de docentes de otras comunidades autónomas. Parece justificado el temor de que un elevado número de plazas sea para profesorado de fuera de las islas. ¿Lo tiene usted?

-Sí, claro que lo temo, eso siempre lo hemos temido. Pero estamos esperanzados en que nuestros interinos puedan estar en mejores condiciones que los otros, que los solicitantes de fuera con muchos puntos por méritos puedan lograr sus plazas en sus comunidades y dejen nuestras plazas para nuestros interinos. Estoy casi seguro de que nuestros interinos serán los que mayoritariamente ocupen nuestras plazas. Siempre habrá algún perjudicado, con docentes de fuera con mayores méritos, pero espero que sean los mínimos. No podemos avanzar nada todavía.

. -¿Tienen un plan b si en algunas especialidades la mayoría de las plazas son para el profesorado de fuera? Lo que Ángel Víctor Torres llamó posibles efectos perniciosos del proceso de estabilización

-Anualmente se están jubilando en Canarias entre 800 y 1.000 profesores. Creo que con ese volumen se dará cobertura a esos interinos que se puedan quedar sin plaza. Tal vez en algunas especialidades con poca oferta haya dificultad, pero la gran mayoría seguirá trabajando en la enseñanza canaria, estoy convencido. Esas jubilaciones suponen que de aquí a 2025 habrá otras 3.000 plazas que nuestros interinos podrán ocupar. Es más, tenemos que seguir convocando oposiciones masivas para poder llegar al 8% de temporalidad.

-¿En 2025 habrá entonces otra oferta amplia por el sistema ordinario de oposiciones?

-Sí, sin duda.

-La Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma excluye al profesorado de los conservatorios del proceso de estabilización. ¿Cuándo se modificará la convocatoria para hacerlo efectivo? ¿Hará lo mismo para las escuelas de arte?

-Nosotros hemos aplicado lo que dice la ley de estabilización al personal temporal y hemos sacado esas plazas. Ahora el Parlamento nos dice que quitemos las plazas de los conservatorios de esta OPE extraordinaria, y lo estamos haciendo, tengo la obligación. El mandato es quitar la OPE, estudiar los efectos y sacar una nueva oferta.

-¿Y las escuelas de arte?

- Ahora hay una OPE abierta y el Parlamento nos ha dicho de quitar las plazas de los conservatorios, y eso es lo que haremos.

- ¿Cuando se resolverá el concurso de méritos?

-Lo haremos cuando terminemos la baremación, de acuerdo siempre con los sindicatos, porque defendemos los mismos intereses. Nos podemos remontar a 2024.

-En 2024 también se celebrarán las oposiciones extraordinarias de estabilización. ¿Se harán las de secundaria y maestros al mismo tiempo?

-Primero quiero decir que no se retrasa nada porque nunca dijimos que fueran este año. No hemos estudiado las fechas todavía. Se resolverá antes el concurso de méritos y luego las oposiciones. Intentaremos coincidir con otras comunidades autónomas en la fecha y no tienen por qué coincidir el mismo día las de secundaria y maestros, pero la previsión es que sean en junio o julio.

-Con la crítica de que en educación se van a estabilizar plazas y no a personas algunos sindicatos amagan con movilizaciones en contra del proceso de estabilización.

-Sinceramente no lo entiendo. La ley 20/21 es una oportunidad para estabilizarse, si nos salimos del paraguas de esa ley nos vamos al decreto 276 y sería perder una oportunidad para que el profesorado interino pase por un proceso con menos exigencias que las oposiciones ordinarias. Acogerse al proceso de estabilización, tanto por el concurso de méritos como por oposición, es una oportunidad que no se puede perder. Para mí sería un error muy grande el que consigan que esto se aplace.