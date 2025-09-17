El reto de la financiación marca la apertura del curso en la ULPGC: «No nos pueden tener mendigando año tras año» El rector de la institución académica, Lluís Serra, pide ajustar el presupuesto a la media nacional, «que es casi de un 5%», mientras que en las islas se sitúa en un 3,3%

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) inauguró este miércoles de forma oficial el curso 2025-26 en el Paraninfo de su sede institucional. Y lo hizo con el gran reto de «siempre» en el horizonte, «mejorar» su financiación.

Así lo manifestó a los medios de comunicación el rector de la institución académica, Lluís Serra, antes de que diera comienzo el acto, liderado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

También asistieron al evento el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Javier García; la consejera de Universidades, Migdalia Machín; la secretaria general de la ULPGC, Inmaculada González; y la presidenta del Consejo Social del centro grancanario, Ana Suárez.

Al igual que García en la apertura del curso en la ULL, Serra puso el foco en los recursos económicos que reciben las universidades públicas de las islas. «Si calculamos el porcentaje de presupuesto que Canarias dedica a las universidades públicas, este es de un 3,3%, cuando la media nacional es casi un 5%. En Andalucía es un 6% y en Madrid un 5,3%», expuso el rector.

Serra destacó que las universidades públicas canarias percibirían unos 111 millones de euros, «esto es más del 40% de lo que vienen recibiendo», si el presupuesto se ajustara a la media estatal. «No nos pueden tener mendigando a los rectores año tras año. No pedimos privilegios ni caridad, pedimos que se nos trate de manera justa», enfatizó el rector durante su discurso.

Ante esto, llamó a realizar un «esfuerzo» para mejorar la financiación de las universidades públicas para ofrecer el «triple, cuádruple o incluso el quíntuple en conocimiento, innovación y oportunidades». Algo hacia lo que ya se rema con el contrato programa, que espera que se consolide durante este curso académico.

Sobre este método de financiación plurianual, la consejera Migdalia Machín señaló que se sigue trabajando en él y que se trata del «principal objetivo» de su departamento. Por el momento, adelantó que ya está establecida su estructura basal.

«Sé que es primordial para la estabilidad de las universidades y sobre todo para darles esa seguridad que ellas necesitan para seguir avanzando y que tengamos una mejor excelencia académica», añadió.

Machín aseguró que está «batallando» con la consejera de Hacienda para aumentar el presupuesto destinado a las universidades públicas y que la idea es partir de los 290 millones de euros fijados el año pasado. Un importe que ya estaría consolidado.

Por su parte, el presidente de Canarias aprovechó su intervención para arrojar datos sobre la inversión por alumnos que realiza la autonomía, mucho más prometedores que los ofrecidos por Serra. «Canarias está por encima de la media de España, que es de 6.600 euros por alumno, al estar en 7.200 euros», una cifra que, apuntó, es superior a la de Madrid, que se sitúa en 5.300.

«Siendo conscientes del esfuerzo que tenemos que continuar haciendo, y que vamos a seguir haciendo, y que nos hemos comprometido con el presupuesto de 2026, creo que estamos en la senda correcta», puntualizó Clavijo.

No faltó el humor en este punto. Tampoco los abanicos, y es que el calor que azotaba en el exterior castigaba también en el interior del recinto. El rector mencionó los cerca de tres años que lleva esperando la ULPGC financiación para mejorar la climatización del Paraninfo, lo que desató la risotada del público. Fernando Clavijo prometió, entre risas, que llegaría.

Un acto con acento canario

La secretaria general de la ULPGC, Inmaculada González, realizó un balance sobre el curso 2024-25 para abrir el acto, resaltando varios aspectos, como la matriculación de 17.000 estudiantes, la contratación de 1.659 docentes o la labor en investigación con los más de 11 Institutos Universitarios y 117 Grupos de Investigación reconocidos.

El evento se desarrolló con la lección inaugural '¿Están muriendo los canarismos?', a cargo de la catedrática de Lengua Española de la universidad grancanaria María Teresa Cáceres Lorenzo. Una ponencia con banda sonora propia, de ritmos urbanos y acento canario, pues la experta puso como ejemplos de la supervivencia del habla canaria a artistas de la talla de Quevedo o D. Patricio.

La ULPGC también entregó sus medallas durante la cita a tres personalidades destacadas y estrechamente vinculadas a ella: el profesor Juan Antonio Peña, que fue uno de los primeros directores de la Escuela de Ingenieros Industriales; a María Asunción Morales, directora del Servicio de Personal de la universidad hasta el pasado julio; y a María Victoria Bueno, directora del Servicio Económico Financiero de la institución hasta el pasado agosto.

El timplista Domingo Rodríguez Oramas, conocido como El Colorao, puso todavía más notas canarias al acto, sin olvidar mencionar a las altas temperaturas y a la mar «que nos arraiga».