Quevedo suena en el paraninfo de la ULPGC para demostrar que «los canarismos no están muriendo»

Teresa Cáceres, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), impartió este miércoles la lección inaugural del acto de apertura titulada '¿Están muriendo los canarismos?'.

La ponencia abordó la pregunta de si el vocabulario diferencial de Canarias está desapareciendo. Para responder a esta cuestión, Teresa Cáceres combinó los resultados de investigaciones científicas con el análisis de fenómenos digitales y culturales recientes, como la música urbana y la influencia de las redes sociales, para llegar a la conclusión de que «el vocabulario canario no está muriendo».

La doctora argumentó de forma contundente que, lejos de agonizar, el léxico canario está viviendo un momento de «revitalización» impulsado especialmente por las nuevas generaciones. Aunque algunas palabras pueden caer en desuso, «el vocabulario canario no está muriendo».

El léxico canario es un pilar fundamental de la identidad isleña. El canario es una variedad dialectal del español panhispánico, influenciada por las hablas meridionales, el sustrato aborigen, las influencias históricas de otras lenguas y una profunda conexión con Hispanoamérica. «Los canarismos no son sinónimos de vulgarismos y no es un léxico puramente rural», afirmó la catedrática.

Cáceres, que coordina el máster universitario en Enseñanza del Español y su Cultura y dirige el Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales, empezó su discurso agradeciendo al rector de la ULPGC, Serra Majem, el haber pensado en ella para una lección inaugural en la que destacó el papel crucial de la era digital en la preservación de los canarismos. Las páginas web oficiales han generado materiales didácticos que han influido en generaciones de estudiantes.

Dedicó gran parte de la lección a demostrar que en la música urbana es donde se produce el mayor impulso de los canarismos. Este género ha reivindicado lo local a nivel global, y los artistas canarios no son la excepción. Puso el ejemplo de Bad Bunny, con su actitud de defensa de lo local, que quizás ha inspirado a artistas canarios como D. Patricio, Cruz Cafuné o Quevedo, que incorporan canarismos en sus letras sin complejo alguno.

La ponente dedicó una mención aparte a Quevedo, afirmando que el artista canario «es un fenómeno cultural». Teresa Cáceres se apoyó de recursos audiovisuales en su ponencia. Uno de ellos fue un vídeo de una entrevista al cantante grancanario en el que reconoce que «Canarias es otra movida». Quevedo habló de palabras usadas en las islas como «golpe» y «botadón». La catedrática afirmó que esas palabras «forman parte del argot juvenil».

La letra de la canción, Contando Lunares, también fue destacada por Cáceres, que recibió un sonoro aplauso al terminar su lección. En el paraninfo de la ULPGC se escuchó una parte de la canción interpretada por Don Patricio y Cruz Cafuné. Para Teresa Cáceres, «hay muchos canarismos en la canción y es un ejemplo de que no hay que tener complejos a la hora de usar palabras canarias».

La lección también mostró el poder de las comunidades digitales. Las etiquetas (#) relacionadas con los canarismos acumulan miles de publicaciones en plataformas como TikTok e Instagram, destacó Cáceres, lo que demuestra un enorme interés y una elevada participación. Los influencers, principalmente de las generaciones Millennial y Z, han creado comunidades virales dedicadas exclusivamente a debatir y celebrar el vocabulario canario a través de concursos y anécdotas, añadió.

Teresa Cáceres concluyó la ponencia respondiendo con un NO rotundo a la pregunta de si los canarismos están muriendo. La catedrática cree que los artistas canarios y la era digital están ayudando a que la población canaria valore su dialecto. «La revitalización del canario pasa por el esfuerzo de los jóvenes hablantes de preservarlo», sostuvo pensando en el futuro.