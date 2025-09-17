Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Manifestación en apoyo al pueblo de Palestina.
Manifestación en apoyo al pueblo de Palestina. Cober

La ULPGC condena el «genocidio» en Gaza

El rector pide en el acto de apertura del curso un minuto de silencio por las víctimas y propone como doctora Honoris Causa a Fátima Hassouna, fotoperiodista asesinada junto a toda su familia por Israel

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:25

El «genocidio» que perpreta Israel contra el pueblo palestino en Gaza estuvo muy presente en el acto de apertura del curso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) este miércoles. En la entrada del Rectorado decenas de personas se concentraron para dar su apoyo al pueblo palestino y exigir la condena y corte de lazos con Israel.

En su discurso, el rector, Lluís Serra, hizo especial mención a «la crueldad ejercida sobre la población civil de Gaza» en la actualidad. «Hemos asistido a imágenes insoportables de muerte, sufrimiento y violaciones flagrantes de los derechos más básicos. Una violencia que desde la ULPGC nos negamos a normalizar. Condenamos sin matices la brutal agresión de Hamás, repudiando sin tapujos y con firmeza el desproporcionado, injusto y cruel exterminio y genocidio», afirmó el rector de la universidad pública grancanaria.

Precisamente, una de las consignas de las personas concentradas rezaba: «No es normal empezar el curso con normalidad». Serra se acercó a saludar y a intercambiar unas palabras con los manifestantes, miembros de la Red universitaria x Palestina, que valoraron especialmente el gesto. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hizo lo propio a su llegada a la sede institucionanl.

Una de las jóvenes protestantes, Alaa Elgueoushi, denunció que «no solo están muriendo niños», sino que se está «masacrando a toda la población palestina en vivo y en directo». Por ello, consideró necesario «cortar todo tipo de relaciones universitarias» con Israel, «ya sean intercambios o lo que sea».

«No podemos empezar el curso como si fuera un año nuevo, con ganas, habiendo asesinatos constantemente de alumnos iguales que nosotros, que tenemos el privilegio de estar aquí», agregó la joven.

Por este motivo, Serra pidió a los asistentes al acto un minuto de silencio en medio de su discurso y posteriormente anunció su intención de proponer al Claustro de la ULPGC el nombramiento como Doctora Honoris Causa, a título póstumo, de Fátima Hassouna, joven fotoperiodista de Gaza asesinada a los 25 años junto a toda su familia.

En el acto de apertura del curso de la Universidad de La Laguna (ULL), el pasado viernes, también hubo una mención especial a la barbarie que comete Israel contra el pueblo palestino. El rector, Francisco García, dijo que «mientras no cese la barbarie» en Gaza este «no es, no puede ser, un inicio de curso normal».

«Mientras no cese esta barbarie, para una institución que reconoce en sus estatutos como una de sus funciones esenciales la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz, este no es, no puede ser, un inicio de curso normal», afirmó García.

El rector de la ULL previnmo entonces del miedo y de la estupidez colectivas, que «paralizan la reflexión moral» y permiten que surjan «líderes peligrosos y movimientos sociales irracionales, convirtiendo al individuo en una herramienta del mal».

También, como Lluís Serra, condenó «el genocidio que el Gobierno de Israel está cometiendo en Gaza, con más 20.000 niños y niñas asesinados»; «un ejemplo especialmente aterrador por el efecto del olvido en la creación del enemigo».

