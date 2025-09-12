El rector de la Universidad de La Laguna advierte de que con los recursos actuales «no es posible garantizar el futuro» Francisco García inauguró el curso académico en el acto de apertura

Francisco García (c), rector de la Universidad de La Laguna, durante el acto de la apertura del curso.

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha advertido este viernes de que «con la mitad» de los recursos que por ley le corresponden a las universidades públicas «no es posible garantizar su futuro».

En su discurso en el acto de apertura del curso académico 2025-2026, García ha señalado que la ULL y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) reciben la mitad de los recursos que prevé la ley orgánica del sistema universitario (LOSU), que fija una cantidad equivalente al 1% del PIB regional, unos 540 millones frente a los más de 271 consignados en los presupuestos autonómicos.

Ha agradecido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y a la consejera de Universidades, Migdalia Machín, ambos presentes en el acto, su «claro compromiso» de «dar ya los pasos definitivos» para aprobar y poner en marcha un instrumento de financiación estable de ambas instituciones académicas.

«Hemos de ser capaces de presentar en los próximos meses este instrumento consensuado a nuestra sociedad. Yo estoy convencido de que va a ser así. Sería, sin duda, una gran noticia para Canarias«, ha aseverado.

Fernando Clavijo ha expresado su confianza en que en 2026 pueda estar disponible ese marco de financiación en el que «con tanta lealtad se ha venido trabajando», y ha valorado la capacidad de diálogo de ambas partes, lo cual no es «síntoma de debilidad sino al contrario, de fortaleza, de generosidad y de avance en el interés general».

Más allá de la financiación, el rector de la ULL ha indicado que la discrepancia de las dos universidades canarias con la reciente ley de consejos sociales «no ha generado a ese deseable clima de confianza», y ha abogado por que el consenso impere ahora en la tramitación parlamentaria de la ley de ciencia.

Tiempos complejos para lo público

De puertas adentro, el rector de la ULL ha llamado a «la unidad y la complicidad interna» de la comunidad universitaria en estos «tiempos complejos para la gestión de lo público».

Francisco García ha prevenido de «una amenaza añadida: la hostilidad que, cada vez con más fuerza, se dirige contra los centros de investigación independientes», cuya «materialización más visible» es «la ofensiva sin precedentes» de la administración Trump contra diversas universidades, como Harvard.

Ofensiva que se ha traducido en «recortes económicos, bloqueo de visados para estudiantes internacionales, amenazas legales y presión política e ideológica, especialmente en el ámbito de la diversidad, la equidad y la inclusión«; una »ola de acoso y cuestionamiento« que »está llegando y llegará aún con más intensidad a este lado del Atlántico, adoptando formas diversas«, ha avisado.

Frente a estas amenazas, ha destacado el «profundo proceso de modernización, de innovación y de cambio» en el que se encuentra inmersa la Universidad de La Laguna para adaptarse a los nuevos retos socioeconómicos con un único objetivo: «queremos mejorar nuestra contribución a la sociedad».

Para avanzar en esa meta ha llamado a «reafirmarnos, hoy más que nunca, en el ideal de la Ilustración en el que se fundamenta nuestro origen» y hacer frente a «los grandes males de nuestro tiempo: la mentira y la manipulación».

Transferencia del conocimiento

El rector de la ULL ha afirmado que este curso que comienza «va a ser decisivo» en cuanto a la visualización de la transferencia de sus resultados de investigación, destacando la previsible aprobación de varias empresas 'spin off'.

Ha avanzado la implantación de un Plan anual de I+D+i que integre todas las medidas de apoyo a la investigación y se publique antes de fin de año, permitiendo a los grupos planificar con antelación su actividad.

También ha anunciado la puesta en marcha de la iniciativa 'Referentes STEM', mediante la cual mujeres de titulaciones con baja presencia femenina visitarán institutos de ESO y Bachillerato con el objetivo de servir de ejemplo y despertar vocaciones.

Este año, además, se reforzará la figura del profesorado tutor de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y se trabajará en un tercer Plan de Igualdad de Género, así como la adaptación del Protocolo para la Detección, Prevención y Actuación en los supuestos de Acoso Sexual y acoso Sexista.

Por último, ha alabado la lección inaugural impartida por Wenceslao Peñate, catedrático de Psicología Clínica, y su advertencia sobre la urgencia de fijar una agenda para el cuidado y la prevención de la salud mental, en especial entre menores de edad y colectivos especialmente vulnerables, y la prevención de conductas suicidas y de las adicciones.