La primera ola de calor del curso dispara las críticas al protocolo de Educación: «Dejan la responsabilidad a los centros» Los sindicatos docentes denuncian que colegios e institutos no están adaptados y que las decisiones sobre las medidas a tomar «recae» en los equipos directivos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La primera la de calor del curso en Canarias, la semana pasada, ha evidenciado las deficiencias de los centros educativos canarios «que ponen en riesgo la salud» de la comunidad educativa y los fallos del protocolo de actuación en los centros educativos cuando el termómetro se dispara.

Es lo que denuncian los sindicatos STEC y ANPE en sendos comunicados: «Es un problema estructural, crónico y cada vez más grave. Miles de alumnos y docentes continúan expuestos a temperaturas insoportables durante recreos, clases de Educación Física y cualquier actividad al aire libre. En el sur de las islas y en las orientales, las condiciones resultan, sencillamente, inhumanas», sostiene el STEC.

Para ANPE, la ola de calor ha vuelto «a poner de manifiesto que los centros educativos de las islas no están adaptados a situaciones de altas temperaturas».

El pasado jueves y viernes se aplicó por primera vez el protocolo educativo de prevención ante altas temperaturas en trece centros de Santa Cruz de Tenerife. Siete sustituyeron la enseñanza presencial por la online, la medida más excepcional prevista, y otros seis solicitaron adelantar la salida del alumnado.

Los sindicatos docentes critican que el documento publicado recientemente «no soluciona nada», según el STEC, y entre otras críticas afirman que hay una «delegación excesiva de responsabilidades, ya que se obliga a los centros a concretar medidas como horarios, cambios de actividad o adaptación de espacios en función del nivel de alerta, descargando en los equipos directivos y claustros una presión que corresponde a la Administración».

En el mismo sentido se pronuncia ANPE, para el que «el problema es que el protocolo deriva toda la responsabilidad en los equipos directivos, cuando la Administración autonómica debería tener un papel mucho más protagonista».

«Desde el primer momento pedimos que el documento se llevara a negociación con la representación sindical, pues es el profesorado quien conoce de primera mano la realidad de cada centro y las dificultades que entraña la aplicación de cada una de estas medidas, pero cinco meses después de su aprobación aún no ha sido abordado en la mesa sectorial. El resultado es que, con el protocolo vigente, pueden darse respuestas totalmente diferentes entre centros afectados por el mismo nivel de riesgo e incluso dentro de un mismo municipio», sostiene el sindicato.

Y el STEC destaca que la aplicación del protocolo genera «una brecha entre colegios con más recursos (espacios ventilados o sombreados) y otros que dependen de aulas prefabricadas o instalaciones precarias. Es inadmisible cuando se trata de un derecho básico como la protección de la infancia».

Además de la exigencia de techar patios y canchas -los colegios son responsabilidad de los ayuntamientos y los institutos y centros de FP de la Consejería de Educación-, el STEC propone medidas como la instalación progresiva de sistemas de climatización y ventilación adecuados en las aulas, la incorporación de toldos retráctiles, pérgolas y arbolado en patios y zonas de recreo, creando espacios de sombra natural y sostenible o la «revisión de los horarios escolares en periodos de alerta por calor, garantizando flexibilidad y seguridad sin cargar la responsabilidad sobre los equipos directivos».