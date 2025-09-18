Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias Cuatro institutos de Tenerife pasaron este jueves a modo 'online', la medida más excepcional del documento aprobado en 2024

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:10 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

Cinco centros canarios activaron este jueves el protocolo de actuación en el ámbito educativo por el fuerte calor y solicitaron, por primera vez desde la puesta en marcha del documento el curso pasado, impartir sus clases online. Se trata de la medida más excepcional del texto, concebido tras la ola de calor sin precedentes de octubre de 2023, que causó desmayos y lipotimias en las aulas, forzando incluso a la suspensión histórica de las clases.

Precisamente, este protocolo busca evitar la suspensión generalizada de la enseñanza, atendiendo a la situación concreta de cada isla, comarca, municipio o centro educativo.

Cuatro de estos centros cuentan ya con la resolución favorable de la Consejería de Educación, impulsora del documento. Se trata de los institutos El Chapatal, Benito Pérez Armas, Andrés Bello y Las Veredillas. El área también ha recibido la petición de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, aún en estudio.

Todos se encuentran en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que forma parte del área metropolitana de la isla picuda, la única zona de meteosalud de Canarias en nivel rojo (riesgo alto para la salud) por el calor.

Fuentes de la Consejería de Educación del Ejecutivo canario confirmaron que El Chapatal pidió adelantar la salida del alumnado a las 12.00 horas y ofreció el resto de clases por la vía telemática. Mientras, el Benito Pérez Armas se pasará a la enseñanza digital mañana viernes.

Todos estos centros declararon el nivel de riesgo 3, el más alto de los cuatro que contempla el texto: 0 implica la ausencia de riesgo; 1, riesgo bajo; 2, riesgo medio; y 3, riesgo alto.

La activación del protocolo coincidió con una reunión que mantuvo justo en la mañana de este jueves el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, con los equipos directivos de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria de todo el archipiélago, para asesorar y aclarar dudas sobre su aplicación, según detalla la consejería en un comunicado.

Los propios centros son los que, de manera autónoma, deciden activar el plan, que contempla diferentes medidas en función del nivel de riesgo. Algunas de ellas son limitar la actividad física, modificar el horario lectivo, adelantar la salida o suspender las clases presenciales para impartirlas de forma online.

¿Qué implica cada nivel?

Desde Educación matizan que el nivel 0, o verde, hace referencia a una situación de normalidad, con temperaturas inferiores a los 33 grados en la provincia de Las Palmas y de los 34 en la de Santa Cruz de Tenerife. Ante este escenario, no se aplican medidas determinadas.

Por el contrario, el nivel 1 o de riesgo bajo, se puede activar cuando exista aviso amarillo. Supone la difusión de información y recomendaciones, así como la aplicación de medidas ordinarias que debe autorizar el equipo directivo del centro.

Bajo esta categoría se recuerdan las recomendaciones habituales de Sanidad, como es permanecer en lugares frescos, reducir la actividad física al aire libre en las horas de más calor o evitar el consumo de bebidas azucaradas, energéticas o cafeína.

También se tiene en cuenta el uso de ropa ligera y transpirable, y la consulta a los especialistas ante cualquier síntoma que requiera de atención especializada. Otras acciones consisten en mantener las persianas bajadas, refrescar el ambiente o ampliar el número de pausas para facilitar la hidratación.

Un punto a tener en cuenta, es que el nivel 1 contempla las faltas de asistencia del alumnado más vulnerable, que se considerarán justificadas siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos.

El nivel 2 o de riesgo medio se activará con el aviso naranja y, además de la difusión de información y recomendaciones, conlleva la aplicación de medidas extraordinarias, como es la salida anticipada o la modificación del horario escolar o actividades curriculares.

No obstante, la salida anticipada debe ser trasladada al Consejo Escolar o Social y contar con la autorización de la Dirección Territorial o Insular correspondiente. Una vez aprobada, debe informarse a las familias y nunca será anterior a las 12.00 horas y sin autorización de los representantes legales del alumnado menor de edad.

El estudiantado que deba permanecer en el centro experimentará una jornada habitual y no se verán alterados ni los servicios de comedor ni de transporte.

El nivel 3 o de riesgo alto contempla las mismas actuaciones que el 1 y el 2, pero incluye la medida más excepcional del protocolo: la enseñanza online, siempre que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias haya activado la alerta por temperaturas extremas.

Con este documento, la consejería liderada por Poli Suárez busca salvaguardar la salud del alumnado y personal de los centros, así como garantizar el derecho a la educación en situaciones excepcionales, reduciendo el margen de error en las decisiones y agilizando la respuesta de forma segura.