Desmayos y lipotimias: la situación crítica que ha llevado a suspender las clases por calor por primera vez

El conocido como veranillo de San Miguel se está alargando más de la cuenta en el archipiélago canario. La llegada del otoño, el pasado 23 de septiembre, no sirvió para relajar los termómetros; más bien, al contrario. Canarias se encuentra, desde la semana pasada y en pleno mes de octubre, inmersa en una ola de calor sin precedentes, que está dejando temperaturas por encima de los 34 grados en buena parte de la autonomía.

La situación se ha vuelto especialmente crítica en las aulas. Tanto, que algunos centros educativos, padres y madres de la isla de Gran Canaria, la que más ha sufrido este calor extemo, solicitaron la suspensión de las clases o, al menos, que se impartieran de manera telemática. Señalaban, al respecto, que muchos estudiantes estaban sufriendo desmayos y lipotimias debido a las altas temperaturas y a la falta de ventilación de las infraestructuras educativas.

La demanda fue desatendida hasta el día de ayer, martes 10 de octubre, cuando el consejero de Educación, Poli Suárez, anunció la suspensión de las clases en todos los centros de educación no universitaria del archipiélago desde este miércoles 11 de octubre hasta el viernes 13 -el jueves es festivo-.

Cabe destacar que la Federación Interinsular de Fúbtol de Las Palmas (Fiflp) también acordó el aplazamiento de los partidos de fútbol base programados hasta este viernes y en las horas centrales del día. Decisión que afecta a medio centenar de encuentros en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La medida adoptada por Educación llegó sin previo aviso, poniendo en jaque a muchas familias: «¿Con quién dejo a los niños?», fue el interrogante más recurrente de la jornada de ayer.

La determinación, además, no solo generó rechazo entre las familias. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, recriminó su aprobación después que finalizara, el pasado 6 de octubre, la alerta por temperaturas máximas. «Nos preguntamos por qué no suspendieron las clases durante estos tres días y sí lo hacen ahora cuando ya no hay alerta», manifestó.

«Lo que nos preocupa es que pueda haber improvisación y falta de coordinación», agregó el portavoz socialista.

La ULPGC y la ULL sí dan clases

Por el contrario, las Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) decidieron continuar con normalidad con la actividad lectiva. Si bien, desde ambas instituciones se dejó en manos del decanato y de las direcciones de los centros la suspensión, de manera excepcional, de actividades al aire libre o en aulas expuestas a las altas temperaturas.

Los usuarios y usuarias de la red social recientemente bautizada como X, antes Twitter, no se hicieron de rogar y pronto compartieron ocurrencias y memes sobre la suspensión de las clases en centros de educación no universitaria.

Temperaturas mínimas récord

Si bien, la situación climática no es baladí. Solo el pasado domingo, 8 de octubre, se registraron en el archipiélago tres récords históricos de las temperaturas mínimas más elevadas. Se dieron en el aeropuerto de Gran Canaria y Lanzarote, y en la capital tinerfeña, con 27,7º; 27,6º; y 26,1º, respectivamente.

Tanto es así que, a lo largo de esta ola de calor, se han producido cuatro muertes a consecuencia de las temperaturas extremas, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria (Sistema MoMo) del Ministerio de Sanidad. En lo que va de año, la cifra de decesos aumenta a 89, más del doble que en todo 2022, cuando se contabilizaron 40. La comparativa con respecto al año 2021 es todavía más sangrante, pues solo se detectaron 11 fallecimientos por esta causa.

La previsión para los próximos días

En lo que va de día, solo una estación meteorológica canaria ha superado los 34º: la de Agaete, que ha marcado los 34,2º bien temprano, a las 9.00 horas. Le siguen de cerca las del aeropuerto de Tenerife Norte (33,3º); Anaga (33,0º); San Sebastián de La Gomera (32,8º); y Suerte Alta-Agaete (32,7º).

La situación a corto plazo no es halagüeña, pues hasta finales de semana se prevén temperaturas por encima de los 34 grados en diferentes puntos del archipiélago.

Siendo así, el tiempo pone fácil el plan para este jueves 12 de octubre, festivo. Las zonas que soportarán más calor, en concreto, son las del sur y oeste de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Gomera, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La calima, por su parte, seguirá haciendo acto de presencia, aunque será más notable en la provincia occidental.

Canarias seguirá sudando la camiseta, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, el viernes, con más de 34º en las vertientes sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife e interior de Fuerteventura y Lanzarote. Si bien, la temperatura generalizada en el archipiélago oscilará entre los 30 y 32 grados. Las mínimas, incluso, se situarán entre los 24 y 26 grados en zonas de costa orientadas al sur y oeste, según la Aemet.

El sábado y el domingo se mantendrá esta tendencia, aunque no se descarta que el calor apriete todavía más en las islas orientales, donde se esperan subidas ligeras; se pueden alcanzar los 35º.