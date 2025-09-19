Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un aula vacía. C7

13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»

El director del instituto El Chapatal, en Tenerife, defiende que el protocolo por altas temperaturas «funciona y es útil», pero «hay cosas por pulir»

Dánae Pérez Perdomo

Dánae Pérez Perdomo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:56

La semana se cierra en las aulas canarias con el protocolo de actuación en el ámbito educativo por fuerte calor activado por 13 centros, todos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Siete de ellos sustituyeron la enseñanza presencial por la online este viernes. Se trata de la medida más excepcional del texto, puesto en marcha el curso pasado, que nunca antes se había aplicado. Otros seis solicitaron adelantar la salida del alumnado.

«Todo esto fue porque se alcanzaron en las aulas, sobre todo en las cubiertas superiores del edificio, aproximadamente los 40 grados», expone José Alberto Díaz, director del insitituto El Chapatal, uno de los primeros en activar el plan.

El director explica que el centro cuenta con una «serie de cristaleras que hacen efecto invernadero» e «imposibilitan» dar clases cuando el calor aprieta. Cuando se alcanzaron esas temperaturas, el equipo directivo decidió pedir permiso a la dirección territorial, a través del Consejo Escolar del instituto, para pasar a la modalidad telemática. «Nadie se puede concentrar a 40 grados», resume.

Díaz señala que el centro ya había ensayado este escenario por medio de simulacros y que durante la jornada solo registró entre cuatro o cinco incidencias, que se solventaron con rapidez. Considera que el protocolo «funciona y es útil», pero, «como todos, una vez se ponen en marcha, hay que pulir ciertas cosas».

Noticias relacionadas

Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias

Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias

De la salida temprana a las clases 'online': el protocolo ante el calor

De la salida temprana a las clases 'online': el protocolo ante el calor

El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, coincide con él: «En la primera activación de cualquier protocolo pueden existir dudas, ya que implica un cambio en la forma de trabajar o procedimientos». Una cuestión que él mismo intenta salvar desarrollando reuniones de asesoramiento con los equipos directivos.

Cabrera también se muestra en sintonía con las familias que creen que la solución ante las olas de calor pasa por dotar a los centros de infraestructuras climáticas, algo en lo que ya se está trabajando desde la Consejería de Educación de «forma progresiva».

El municipio de Santa Cruz de Tenerife forma parte del área metropolitana de la isla picuda, la única que alcanzó el nivel de riesgo alto para la salud en esta última ola de calor.

Los centros El Chapatal, Benito Pérez Armas, Andrés Bello, Las Veredillas, Teobaldo Power, César Manrique y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez impartieron sus clases de forma telemática este viernes, mientras que Alcalde Bernabe, María Rosa Alonso, Salamanca, Verodes, Julio Castillo y Virgen de Candelaria precipitaron la salida del estudiantado.

