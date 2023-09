«Estoy en el paro y quería meter al niño en el colegio para buscar trabajo»

Almudena Navarro tiene tres hijos de 11, 6 y 2 años. El más pequeño iba a empezar este mes de septiembre en el colegio. Había logrado una de las 1.196 nuevas plazas públicas de Educación Infantil de 0 a 3 años en Canarias este curso. Hace dos semanas, sin embargo, la posibilidad se esfumó. El colegio Doctor Chil y Naranjo de Las Huesas, en Telde, comunicó a las familias que no podían abrir. «Yo estoy en el paro. Quería meter al niño en el colegio para buscar trabajo», comenta Almudena Navarro.

Desempleada desde que estaba embarazada de cinco meses, Almudena desistió de apuntar a su hijo en la escuela municipal infantil en abril sabiendo que podía obtener plaza en el colegio de Las Huesas.

«Yo no pedí plaza porque estaba tranquila pensando que la tendría aquí. En el colegio hay sitio. Tienen una guardería cerrada. Se construyó hace diez años y nunca se abrió. Pensamos que las obras que había que hacer eran mínimas», explica Almudena. «Solo habría que limpiar, poner el agua y la luz y poco más, No tienen que tirar muros ni nada. Confiábamos que en verano se hicieran», añade.

Pero hace dos semanas «nos dijeron que el Gobierno tenía que licitar las obras. Que unos centros podrían abrir antes de Navidades y otros después. Pero el martes nos dijeron que el Doctor Chil y Naranjo no abriría», lamenta.

De hecho, el centro explico en su web el pasado 24 de agosto que «tras un verano con ausencia de novedades» había constatado que Educación «aún no ha adjudicado las obras necesarias en nuestro centro para la puesta en marcha del grupo de Infantil de 2 años a tiempo para el comienzo de las clases este mes de septiembre».

En ese momento, no obstante, el centro seguía manteniendo las matrículas. «Todo aquel alumnado que tiene confirmada la plaza continuará manteniéndola. El 1 de septiembre anunciaremos la fecha de la presentación del curso, a la que invitamos a las familias de los más pequeños del centro, esperando conocer más información para entonces», comunicaba el colegio en su web.

Almudena Navarro explica que no tienen familia que la ayude. Sevillana de nacimiento pero teldense por elección, dice, si no encuentra un centro para su hijo no podrá trabajar. Pero, además, explica, sin la posibilidad de una plaza pública calcula que una privada le costará al menos 300 euros. «Si, además al otro -al de 6 años- lo pongo en recogida temprana y tardía, más las actividades extraescolares serían 400 euros», sin contar «con el tiempo de ida y vuelta del trabajo». Con esas cuentas, explica Almudena Navarro, le conviene seguir en el paro y cuidar de su hijo. «No me compensa», dice. Para ella la plaza en educación infantil de su hijo no solo es «por trabajar». El pequeño, aunque cumplirá lo dos años en octubre, aún no habla. «El médico me ha dicho que le conviene ir al colegio, pero ¿cómo lo hago?», se pregunta. «La conciliación familiar está súperabandonada», añade.