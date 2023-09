Sin nuevas aulas de 0 a 3 años: «Ahora tengo que quedarme en casa para cuidar de la niña»

«Soy emigrante, no tengo ayuda externa de familiares, y ahora tengo que quedarme en casa para cuidar de la niña». Quien habla es Keiserling Sánchez, cuya hija es una de los 1.200 escolares afectados por el retraso de las obras de las nuevas aulas del primer ciclo de infantil en 65 colegios públicos canarios, con 29 que no podrán ni empezar este curso y 36 que lo harán empezando el segundo trimestre. En todos los casos el alumnado está matriculado y el retraso ha causado un grave perjuicio a las familias.

El colegio de la hija de Keiserling es de los que empezarán a impartir el primer ciclo de Infantil en enero y ella ha tenido que aparcar todos sus planes hasta entonces. Se había matriculado en una academia para formarse y lograr un empleo y ha tenido que renunciar. Además, se da el caso que había obtenido una plaza en una escuela infantil municipal a la que renunció tras saber que se podía escolarizar en el colegio público Perseidas, en el barrio capitalino de La Paterna. «Yo he renunciado a formarme y a buscar trabajo para quedarme con mi hija mientras mi marido sigue con su trabajo pero hay muchas familias que sí están trabajando y no saben qué hacer».

EN CONTEXTO 65 más Para el nuevo curso Educación previó sumar a los 34 colegios con aulas de 0 a 3 año otros 65 centros.

1196 Son las nuevas plazas que se pretendían poner en marcha este curso, casi el doble que el anterior.

558 Es el número de escolares que, según Educación, no podrá acceder a su plaza pública por el retraso de las obras.

597 Fueron las plazas públicas que se abrieron el pasado curso y que este año continuarán abiertas.

Para esta madre la Consejería de Educación «se ha lavado las manos» al decir que las nuevas aulas o abrirán en enero o no lo harán este curso por el retraso de las obras. «Creo que la salida más lógica es que pongan más cuadrillas de operarios para que terminen las obras ya», concluye.

Para el expresidente canario y secretario general del PSOE en las islas , Ángel Víctor Torres, el retraso de las obras en los centros para abrir las nuevas plazas de 0 a 3 años es responsabilidad del Gobierno canario. Sin embargo, dijo en declaraciones en la Ser, se deben dar cuenta de que «están gobernando, no están en la oposición», por lo que «tienen que solucionarlo».

El consejero de Educación, Poli Suárez , declaró que estaba buscando una solución «urgente» para no dejar al alumnado «en la calle».

Con todo, a juicio Marcos Hernández, diputado del PSOE en el Parlamento canario, Suárez ha creado una «alarma social» al afirmar que 29 colegios no contarán con las nuevas aulas de 0 a 3 años este curso cuando el alumnado ya estaba matriculado. Y recuerda que las nuevas plazas están financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea, por lo que «solo sirven para crear plazas públicas».

Hernández recordó que bajo el mandato de Manuela Armas se planificaron las nuevas aulas, se sacaron a licitación las obras y suministros y se nombró al personal (docente y auxiliares). El calendario escolar, continuó, «ya contempla» que pueda haber algún retraso que puede ser, como «le dijo Armas», a mediados de septiembre o principios de octubre», pero «nunca se habló de enero».

Concertación

Hernández teme también que haya un ánimo de «desviar plazas públicas a la concertada», pero insiste en que no se puede hacer eso con los fondos europeos. «Todo el dinero que se concierte será dinero que tendrá que aportar la Consejería. El consejero ya dijo que no le tiembla el pulso para la concertación», recordó. Además, añadió en conversación telefónica el diputado socialista, «en verano la Consejería de Educación se hace un esfuerzo importante para dar cobertura al inicio escolar y me da la impresión de que han habido excesivas vacaciones en un momento inoportuno». Por eso, añadió, habrá que analizar las causas de que el curso pasado se pudieron poner en marcha las nuevas aulas «sin problema y ahora hay esas dificultades».